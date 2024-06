Paris, le 12 juin 2024 – Aujourd’hui, SQUARE ENIX® dévoile une nouvelle bande-annonce colorée du nouveau volet de la franchise Mana principale, VISIONS OF MANA, ainsi que sa date de sortie, le 29 août 2024 sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S et PC (Microsoft Store et STEAM®). La bande-annonce dévoile de nouveaux personnages jouables et éléments de gameplay que les joueuses et les joueurs rencontreront au fil de leur périple. Les précommandes de VISIONS OF MANA sont désormais ouvertes pour toutes les plateformes*.

VISIONS OF MANA est une histoire inédite de la franchise Mana principale. On y suit le périple de Val, tout nouvellement désigné gardien d’âmes, alors qu’il accompagne son amie d’enfance Hina, choisie comme offrande, jusqu’à l’Arbre de Mana. La bande-annonce met en scène les nouveaux personnages Palmina et Julei, que Val et Hina rencontrent au détour de leur traversée du vaste monde pour rejoindre l’Arbre de Mana. Dans VISIONS OF MANA, les joueuses et les joueurs pourront composer leur équipe idéale, composée de trois personnages, en piochant parmi les cinq personnages jouables (Val, Karina, Morley, Palmina et Julei) et leurs compagnons (Ramco, Ash et Hina) qui les soutiennent, pendant les combats.

La bande-annonce donne un aperçu de certains nouveaux éléments de gameplay, y compris les reliques spirituelles, des objets mystiques qui abritent le pouvoir des éléments. Les pouvoirs élémentaires des reliques permettent de changer de classe et d’obtenir de nouvelles compétences pendant les combats. Chaque personnage possédant sa propre classe correspondant à chaque relique spirituelle, il est possible de personnaliser son équipe pour un style de combat souple et rapide. VISIONS OF MANA marque aussi le retour du menu en anneau emblématique de la franchise, qui permet de mettre le combat sur pause et planifier la prochaine attaque. Des dispositifs Elémentaires sont disséminés partout dans ce monde vivant et permettent de débloquer de nouveaux lieux à explorer et à trouver des objets cachés sur la carte.

SQUARE ENIX® a également révélé le détail des Éditions digitales standard et deluxe de VISIONS OF MANA, qui sont disponibles en précommande* sur PlayStation®5 (PS5®) and PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S et PC (Microsoft Store et STEAM®). Les personnes qui précommandent l’Édition digitale standard ou deluxe recevront l’objet « Lame de bravoure » utilisable par Val en tant que bonus de précommande**. De plus, celles qui achèteront l’Édition digitale standard ou deluxe avant le 30 septembre 2024 recevront aussi les objets dans le jeu suivants en tant que bonus d’achat au lancement*** : la tenue de protecteur pour Val et le pack de débutant, un lot d’objets permettant d’obtenir plus d’expérience et de pièces d’or pour une durée déterminée.

Format numérique : Édition standard Édition digitale deluxe : inclut le pack de costumes Mana, pack de musiques Mana et 24 heures d’accès anticipé****. Amélioration digitale deluxe : permet d’ajouter le contenu de l’Édition digitale deluxe à une Édition digitale standard déjà achetée. Les personnes qui ont acheté l’Édition standard physique peuvent obtenir le même contenu en achetant le pack de costumes Mana et le pack de musiques Mana, vendus séparément.



>Une Édition standard physique est également disponible en précommande sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®)***** et Xbox Series X|S. Une Édition collector physique est disponible en précommande sur la boutique SQUARE ENIX exclusivement pour PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®)***** et Xbox Series X|S. Les personnes qui précommandent** l’Édition standard physique ou l’Édition collector recevront la tenue de protecteur et le pack de débutant en bonus de précommande.

Format physique : Édition standard Édition collector : inclut une peluche Ramco, l’artbook ART of MANA SPECIAL ISSUE et la bande originale de VISIONS OF MANA en coffret collector.



Depuis son premier épisode, un spin-off de la série FINAL FANTASY sorti en 1993 sous le nom MYSTIC QUEST™, les jeux de la série Mana ont séduit les joueurs grâce à leurs mondes magnifiques, leurs environnements sublimes, leurs personnages attachants et leurs histoires de fantasy, avec des jeux aux genres variés sortis sur différentes plateformes. En s’appuyant sur l’héritage trentenaire de la série, le producteur de la série Mana, Masaru Oyamada et son équipe ont intégré tout ce qu’ils ont appris grâce aux 17 derniers jeux Mana pour garantir que VISIONS OF MANA soit un nouvel épisode fidèle à la série que les fans connaissent et apprécient tant. Ils offrent aussi aux fans de longue date et aux nouveaux joueurs une toute nouvelle expérience avec des personnages, des histoires et des mécaniques de gameplay inédits.