Horizon LEGO Adventures est un nouveau spin-off développé par une équipe de PlayStation qui voulait s’orienter vers un projet plus léger après avoir travaillé pendant 8 à 10 ans sur des jeux AAA. Le jeu est en développement depuis trois ans et vise à réadapter le scénario connu avec plus d’humour et de légèreté. Une annonce surprise a révélé que le jeu serait disponible sur Nintendo Switch, une décision naturelle pour PlayStation afin d’élargir son public.

Contrairement à une simple adaptation pour la Switch, le jeu a été développé simultanément pour PlayStation 5, PlayStation 4, et Nintendo Switch. L’équipe de développement a optimisé le jeu pour chaque plateforme, assurant une expérience de jeu cohérente et équivalente, quelle que soit la console

Coopération à Deux : « Horizon LEGO Adventures » propose un mode coopératif à deux joueurs, disponible en local et en ligne. Cependant, il n'y a pas de support pour le cross-play.

Personnages et Skins : Le jeu comporte quatre personnages jouables (dont deux encore tenus secrets), avec moins de personnages disponibles mais un grand nombre de skins à débloquer pour chacun. Les différences fondamentales entre les personnages semblent minimes.

Coté presse, la plupart des avant-premières se sont concentrées sur la version PlayStation 5, mais Kotaku a décidé de mettre la main à la pâte avec la version Nintendo Switch: