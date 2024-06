Shin Megami Tensei V: Vengeance sortira le 14 juin 2024, ce qui signifie qu’il ne reste que deux jours avant de pouvoir découvrir la version définitive de ce RPG acclamé. Vous vous demandez comment la version Switch se compare à celle sur PS5 ? Regardez la vidéo ci-dessus pour une comparaison graphique qui pourrait vous surprendre par la proximité des rendus.

Shin Megami Tensei V: Vengeance étend l’histoire de Shin Megami Tensei V à plus de plateformes et introduit un tout nouveau chemin narratif, le Canon de la Vengeance. Le jeu propose des visuels époustouflants de nouvelle génération, de nouvelles zones, des démons inédits et une musique immersive pour soutenir un système de combat amélioré, offrant ainsi une expérience de jeu enrichie.

Shin Megami Tensei V: Vengeance comprend deux chemins narratifs complets. Vivez une nouvelle route avec le « Canon de la Vengeance » – une histoire dramatique de vengeance menée par les déchus, centrée autour de nouveaux personnages et d’une cohorte énigmatique de démons, les Qadištu, qui trament leurs propres desseins sombres en marge de la guerre entre ceux qui luttent pour maintenir l’ordre et ceux qui cherchent à le défier. Ou explorez l’histoire originale racontée dans Shin Megami Tensei V, le « Canon de la Création » – un conflit éternel entre anges et démons, où le protagoniste se bat pour le destin du monde.