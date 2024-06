Il y a plus de trois mois, nous avons appris que les Malvalame feraient leur entrée dans Pokémon UNITE le 13 juin 2024, demain. Juste avant le lancement, une nouvelle bande-annonce a été diffusée pour montrer ce que le Pokémon peut faire au combat.

Malvalame est un Pokémon de type Feu/Fantôme introduit dans la Génération IX. Il est exclusif à Pokémon Violet ; son homologue de Pokémon Écarlate est Armarouge. Malvalame préfère s’approcher de son adversaire pendant le combat et utilise sa vitesse pour frapper dans les angles morts de son adversaire. L’armure que porte Malvalame est imprégnée des rancunes du passé. Il manie des lames de feu fantomatique qui se transforment en épées pendant le combat. Les lames de Malvalame laissent également des blessures qui laissent échapper de l’énergie vitale lorsqu’elles coupent un adversaire.

Dans Pokémon UNITE, rejoignez les Dresseurs du monde entier qui se rendent sur l’île d’Aeos pour participer aux Combats Unifiés ! Dans les Batailles Unifiées, les Dresseurs s’affrontent dans des combats d’équipe à 5 contre 5 pour voir qui peut marquer le plus de points dans le temps imparti. Le travail d’équipe est essentiel, car vous et vos coéquipiers devez vaincre des Pokémon sauvages, monter en niveau, faire évoluer vos propres Pokémon et empêcher l’équipe adverse de marquer des points. Mettez votre travail d’équipe à l’épreuve et remportez la victoire !