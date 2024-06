13 juin 2024 – Nintendo est présent lors de Japan Expo (Hall 6, N°B686) qui se tient du 11 au 14 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Cette année encore de nombreux titres Nintendo Switch sont librement accessibles aux visiteurs et de nombreux tournois* gratuits** sont organisés sur le stand de Nintendo*** avec des phases finales sur sa grande scène.

Les jeux à ne pas manquer :

Luigi’s Mansion 2 HD : Prenez votre courage à deux mains et partez en mission avec Luigi dans une escapade paranormale ! Équipez-vous de votre Ectoblast 5000 pour traquer les malicieux fantômes qui hantent les lieux et contrecarrez les plans du terrible Roi Boo…

Paper Mario : La Porte Millénaire : (Re)découvrez ce classique de la Nintendo GameCube dans une version entièrement remasterisée ! Rejoignez Mario et ses amis dans une aventure hilarante… tout en papier !

Princesse Peach : Showtime! : La princesse Peach s’empare du devant de la scène dans un spectacle où elle joue tous les rôles ! Découvrez une panoplie de transformations époustouflantes aux capacités uniques afin de sauver le Théâtre de l’Etincelle !

Nintendo Switch Sports : C’est la période idéale pour célébrer le sport sur Nintendo Switch ! Équipez-vous d’un Joy-Con et participez à toutes sortes d’épreuves sportives en bougeant comme si vous étiez réellement au cœur de l’action !

Super Mario Bros. Wonder : Retrouvez Mario et ses amis dans une nouvelle aventure en 2D pleine de surprises. Partez à la conquête d’un tout nouveau monde, explorez les niveaux disponibles sur le salon et attendez-vous à l’inattendu !

Splatoon 3 : Tour de l’Ordre : Découvrez la nouvelle expérience solo de Splatoon 3 et lancez-vous dans l’ascension de la mystérieuse Tour de l’Ordre****. Des défis et des ennemis de plus en plus redoutables vous attendent au fil des étages !

Les tournois :

La compétition est à nouveau à l’honneur sur le stand Nintendo. Inscrivez-vous sur place pour participer toute la journée aux tournois Mario Kart 8 Deluxe , et Super Smash Bros. Ultimate et montrer à tout le monde qui est le roi de la piste ou le maître de la castagne !

Tout participant âgé de moins de 18 ans, doit présenter une autorisation de son ou ses représentants légaux pour participer à ces tournois (formulaire disponible sur l’espace Nintendo au salon Japan Expo et sous la forme de fichier électronique sur le site www.nintendo.fr). Le participant et son ou ses représentants légaux doivent justifier de leur identité par la présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).

Ne manquez pas de passer par le stand Nintendo de Japan Expo (Hall 6, N°B686) qui se tient du 11 au 14 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

*Les règlements des tournois seront disponibles sur le stand et mis en ligne prochainement sur le site nintendo.fr

**hors coût d’accès au festival

*** Pour participer à ces tournois, il n’est pas nécessaire de venir avec sa console et son exemplaire du jeu.

**** DLC payant non inclut dans le jeu de base

***** Photographie du stand Nintendo de la Japan Expo 2023