Lors de l’Ubisoft Forward en début de semaine, Ubisoft a donné un aperçu du prochain DLC pour Prince of Persia : The Lost Crown, qui s’appelle Mask of Darkness et qui sortira en septembre prochain. Une bande-annonce a été diffusée dans le cadre de la présentation.

De plus, une nouvelle mise à jour est disponible depuis peu. Elle comprendra des boss revisités, des défis de type énigmes, des défis de type plateforme, de nouvelles amulettes et de nouvelles tenues.

Voici une bande-annonce montrant la nouvelle mise à jour et annonçant le DLC Prince of Persia : The Lost Crown Mask of Darkness :