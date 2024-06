Suda51, le créateur de No More Heroes, s’est exprimé sur la Switch 2 et a indiqué que Grasshopper Manufacture soutiendra la console.

Le studio était à bord de la locomotive Nintendo Switch dès ses premiers jours. Vous vous souvenez peut-être que Suda51 est apparu sur scène lors de la révélation de la console au début de l’année 2017, et a promis que Travis Touchdown ferait une apparition. Cela a conduit à Travis Strikes Again : No More Heroes, et finalement, No More Heroes 3. En ce qui concerne la Switch 2, Suda51 n’en sait apparemment pas grand-chose. Cependant, il a déclaré lors d’une récente interview que Grasshopper Manufacture allait « definitely gonna cook for it ».

Un autre élément notable de l’interview est que Suda51 espère voir Killer7 sur des consoles plus récentes. Capcom a déjà donné son accord pour que le titre GameCube apparaisse sur PC. On espère donc une version Nintendo Switch très vite.

« Comme tout le monde, je n’ai aucune idée de ce qui nous attend. Mais j’ai vraiment hâte de voir ce qu’ils vont proposer, à la fois en tant que joueur et en tant que développeur. La Switch est une plateforme vraiment réussie et géniale dans l’ensemble, donc j’aurais du mal à essayer de trouver des parties qui ne sont pas « assez bonnes », et elle a fait de grandes choses pour les jeux indépendants en particulier. Je pense que la Switch est géniale non seulement pour les joueurs de tous types, mais aussi pour les développeurs de tous types, en particulier les développeurs indépendants. Même aujourd’hui, je pense toujours que c’est une plateforme extraordinaire. Je n’ai rien de particulier qui me vienne à l’esprit en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités que j’aimerais voir dans l’itération next-gen de celle-ci, mais j’ai vraiment hâte de voir ce que Nintendo en fera. Ils ont toujours fait des choses révolutionnaires pour les logiciels et l’industrie du jeu vidéo en général. Je suis très enthousiaste à l’idée de la prochaine console, d’autant plus que nous allons certainement cuisiner pour elle ».

Petit moment culture. L’utilisation du verbe cook, traduit ici par cuisiner pour faire rager les nerveux, peut vouloir dire plusieurs choses. Je vous propose quelques exemples