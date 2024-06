Le développeur australien Catchweight Studio et Team17 Digital ont annoncé que leur prochain jeu de survival horror CONSCRIPT sera lancé le 23 juillet sur l’eShop de la Nintendo Switch. Une version physique arrivera une semaine après (27 aout).

CONSCRIPT est une aventure horrifique à l’apparence rétro, inspirée des classiques du genre. Incarnez un soldat français durant la Première Guerre Mondiale et affrontez l’horreur de la guerre, à la fois dans les tranchées et dans votre propre esprit. Résolvez des énigmes et récoltez quelques maigres ressources pour survivre aux méandres impitoyables du jeu.

À propos de CONSCRIPT :

CONSCRIPT est un jeu de survival horror inspiré des classiques du genre et se déroulant en 1916 durant la Grande Guerre, dont la sortie est prévue pour très bientôt. CONSCRIPT intègre toutes les mécaniques punitives des anciens jeux d’horreur afin de créer une expérience de jeu unique, cohérente et sous haute tension.

Dans CONSCRIPT, vous incarnez un jeune soldat français à la recherche de son frère disparu au combat pendant la bataille de Verdun. Serez-vous capable de fouiller les labyrinthes de tranchées, d’infiltrer des forts envahis par l’ennemi et de traverser des no man’s land pour le retrouver, et retourner ensemble dans votre village natal ?

Vivez une expérience de jeu de survival horror classique et méthodique dans un cadre historique unique : la bataille de Verdun.

Une histoire rejouable plusieurs fois, grâce à ses différents paramètres de difficulté, ses costumes et armes à déverrouiller, et ses multiples fins.

Caractéristiques principales :