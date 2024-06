Nouveau gameplay Ride the Lightning ​

​(Battle Royale) Nouveau POI Metallica Loot Island, inspiré du M72 World Tour (Battle Royale)

​

​ Quêtes et récompenses Metallica ​

​(Battle Royale)

​

​(Battle Royale) ​ Tenues James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, et Robert Trujillo ​

​(également en style LEGO)

Metallica Jam Tracks, dont « Master of Puppets », « Enter Sandman » et bien plus encore

​(Fortnite Festival) La Coupe Metallica ​

​(Battle Royale)

​

​(Battle Royale) ​ La piste Trash Mountain ​

​(Rocket Racing)

​

​(Rocket Racing) ​ Bundle Metallica Jäger 619, décalcomanies et plus encore ​

​(Rocket Racing et Rocket League)