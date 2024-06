Après un premier opus sur Nintendo Switch, qui était un portage discret d’un jeu smartphone et dont le succès a été tout autant discret sur smartphone que sa communication, Cat Quest s’est imposé aux yeux de tous avec un deuxième opus mémorable sur Nintendo Switch (et autres plateformes). Un jeu plus complet, plus grand, plus long, et surtout toujours aussi Kawaii. Les plus curieux auront trouvé à l’époque un indice glissé dans le second opus, un gros logo Cat Quest III.

Bien des années plus tard, après beaucoup d’attente et un silence radio assourdissant, Cat Quest III arrive enfin et s’annonce pour cet été. « Cat Quest III », le dernier opus de la série RPG d’action développée par The Gentlebros, est prévu pour sortir le 8 août 2024. Ce nouvel épisode emmène les joueurs dans une aventure à thème pirate dans l’archipel du Purribean, un lieu rempli de trésors, de défis et de personnages colorés. Après les chiens du second opus, place aux rats qui infestent le monde de Cat Quest III. Le jeu introduit de nouveaux ennemis, tels que le Capitaine Meowtallika et le Capitaine Takomeowki, chacun offrant des combats de boss uniques. Les joueurs devront également affronter le Roi des Pi-rats, un adversaire redoutable maudit par l’immortalité.

La thématique Pirate de cet opus saute aux yeux dès les premières images du jeu, et le délire Pirate s’encastre bien avec le gameplay et les habitudes de la série. La nage (avec bouée et sans trop toucher l’eau, nous sommes des chats quand même!) est enfin possible, et les bateaux semblent être l’un des ajouts principaux à la mécanique « découverte « de la série. Pour la première fois en effet, naviguez sur les mers et combattez à bord de votre propre navire ! Explorez les eaux à bord de votre embarcation, zigzaguez en toute transparence jusqu’au rivage et traversez la terre à pattes pour chasser le butin dans le monde des pirates, le Purribean ! Il y a des trésors à trouver, y compris de nouvelles armes, comme le blunderpuss, des sorts furr-ocious, des costumes gla-meow-rous, et plus encore !

Le jeu propose quelques phases de gameplay en vue de côté, ce qui est nouveau dans la franchise, et il est toujours jouable en solo ou en coopération locale ! La partie de la preview nous propose de découvrir un peu plus que la démo disponible actuellement sur l’eShop, mais l’expérience de jeu est presque identique pour le moment, à voir avec le test du jeu un peu plus tard cet été.

Cat Quest III sera disponible sur l’eShop au prix de vingt euros.

Premières impressions

L’annonce de « Cat Quest III », prévu pour une sortie le 8 août 2024, a suscité une vague d’excitation parmi les fans de la série RPG d’action. Le retour de mécanismes bien-aimés combinés à des innovations, comme la possibilité de naviguer en mer et d’explorer les profondeurs de l’océan, est l’une des raisons pour lesquelles les fans attendent « Cat Quest III » avec tant d’impatience. La personnalisation des personnages et l’amélioration de l’équipement, introduites par Kidd Cat, ajoutent une dimension stratégique qui ravit les amateurs de RPG. L’introduction de nouveaux personnages, tels que le Capitaine Cappey, Mama Milka et Kidd Cat, enrichit encore plus l’univers de « Cat Quest ». On a qu’une hâte, revenir poser nos pattes sur ce futur petit bijou de l’eShop.