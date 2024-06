Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 3 au 9 juin 2024) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Après avoir accueilli « Stellar Blade » sur PS5 ces dernières semaines, le top 10 appartient à nouveau entièrement à la console hybride de Nintendo, avec « Paper Mario : La Porte Millénaire (Paper Mario: The Thousand-Year Door) » en tête. Suivent les habitués tels que « Animal Crossing: New Horizons », « Minecraft » et, surprise, « Mario Kart 8 Deluxe ». « Luigi’s Mansion 2 HD » sortira bientôt, et nous comptons sur ce jeu pour détrôner « Paper Mario » de sa première place.

Et, pendant que nous y sommes, vous remarquerez peut-être quelque chose de différent dans les classements cette semaine. Nous les avons changés ! Oui, nous n’étions pas très satisfaits de la présentation précédente, donc nous avons fait quelques jolis tableaux. Nous adorons un bon tableau. Quoi qu’il en soit, faites-nous savoir si cela vous convient ou si vous préférez revenir à l’ancien style. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les classements complets sur Famitsu.

01./01. [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door <RPG> (Nintendo) {2024.05.23} (¥5.980) – 19.180 / 168.833 (-44%)

02./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 10.110 / 7.792.869 (+76%)

03./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.415 / 5.864.036 (+51%)

04./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 4.849 / 3.539.474 (+26%)

05./09. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 4.557 / 1.867.598 (+37%)

06./10. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 4.342 / 4.312.457 (+32%)

07./26. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.160 / 2.294.450 (+191%)

08./04. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.120 / 5.521.954 (+3%)

09./12. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 3.954 / 1.454.184 (+35%)

10./08. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 3.361 / 3.582.007 (+1%)

Ventes consoles: