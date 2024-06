Lacérez vos adversaires avec le Pokémon Feu Bretteur dans Pokémon UNITE.



Affûtez vos compétences ! ⚔️ Faites de la rancœur de Malvalame une arme et lacérez l’équipe ennemie sans merci dans #PokemonUNITE. pic.twitter.com/3NVMmVE2gI — Pokémon France (@PokemonFR) June 13, 2024

ettez vos adversaires à mal avec la Lame en Peine de Malvalame dans Pokémon UNITE. Ce Pokémon de type Feu et Spectre est une évolution de Charbambin, un Pokémon récemment découvert dans la région de Paldea. Ce duelliste spectral vient chercher querelle sur l’Île d’Æos en tant que Pokémon Polyvalent adepte du corps à corps avec ses épées enflammées. Vous commencerez chaque match avec l’intrépide Charbambin, avant d’évoluer en un macabre Malvalame.

Vous pouvez obtenir le permis Unité pour Malvalame, Pokémon Polyvalent adepte du combat rapproché, en échange de 14 000 Pièces Æos ou de 575 Gemmes Æos dans la boutique du Bureau des Combats Unité. Malvalame pourra uniquement être obtenu contre des Gemmes Æos pendant les sept premiers jours suivant son arrivée. Poursuivez la lecture de cet article pour en savoir plus sur le Pokémon Feu Bretteur avant d’entrer dans le feu de l’action sur l’Île d’Æos.

Les fondamentaux de Malvalame

Talent (Charbambin) : Corps Ardent

Lorsque Charbambin touche des Pokémon adverses avec une attaque de base, il inflige des dégâts autour de lui à l’aide de flammes. Une fois activé, ce talent passe en récupération.

Talent (Malvalame) : Armurouillée

Lorsque Malvalame subit des dégâts calculés en fonction de l’Attaque, sa vitesse de déplacement est augmentée pendant une courte durée. Cet effet peut être cumulé jusqu’à deux fois. Si Malvalame touche des Pokémon adverses avec une attaque de base ou une capacité, les Pokémon touchés sont alors blessés. De l’énergie vitale s’écoule des blessures, et ils subissent des dégâts continus. Cet effet peut être accumulé jusqu’à six fois. Si l’effet est accumulé six fois sur un Pokémon adverse, Malvalame lui inflige plus de dégâts.

Attaque de base (Charbambin)

La troisième attaque de base est renforcée et inflige plus de dégâts.

Attaque de base (Malvalame)

La quatrième attaque de base est renforcée et inflige des dégâts deux fois. Après l’utilisation d’une capacité, la prochaine attaque de base de Malvalame devient une attaque renforcée.

Capacités aux niveaux 1 et 3

Ébullilave

Malvalame enflamme la zone autour de lui et crée un brasier de flammes écarlates, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Sa prochaine attaque de base inflige plus de dégâts.

Bélier

Malvalame charge de toutes ses forces dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. La vitesse d’attaque de base de Malvalame est augmentée pendant une courte durée.

Capacités au niveau 5

Lame en Peine

Malvalame concentre son amertume sur le monde du vivant en fendant l’air avec ses lames. Il soigne ses PV en fonction de la quantité de dégâts infligés par cette capacité. Si ses PV sont au maximum, l’excédent est converti en bouclier. Lame en Peine peut être améliorée pour augmenter la quantité de PV restaurés.

Coupe Psycho

Malvalame projette une lame formée par son pouvoir psychique dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts et applique un effet ralentissant aux Pokémon adverses touchés. La Défense des Pokémon adverses touchés par cette capacité est réduite pendant une courte durée. Si Malvalame touche des Pokémon adverses avec une attaque de base, le délai de récupération de Coupe Psycho est réduit. Coupe Psycho peut être améliorée pour réduire encore plus la Défense des Pokémon adverses touchés par cette capacité.

Capacités au niveau 7

Hantise

Malvalame se rue rapidement et disparaît dans l’obscurité, où il se cache pendant une courte durée. Il ne peut pas bouger pendant qu’il se cache. Quand Hantise est de nouveau utilisée, Malvalame apparaît dans la direction indiquée tout en tailladant autour de lui, ce qui inflige des dégâts en ignorant la Défense et les boucliers des Pokémon adverses touchés. De plus, un effet ralentissant est appliqué. Si Hantise touche des Pokémon adverses, le délai de récupération est réduit. Hantise peut être améliorée afin de réduire son délai de récupération.

Nitrocharge

Malvalame s’entoure de flammes et charge dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Après l’utilisation de cette capacité, la vitesse d’attaque de base de Malvalame est augmentée pendant une courte durée. Cette capacité a un maximum de deux utilisations. Nitrocharge peut être améliorée pour augmenter la durée durant laquelle la vitesse d’attaque de base de Malvalame est augmentée.

La capacité Unité de Malvalame : Lames Spectrales

Malvalame brandit les lames qui lui servent de bras avant de fendre l’air vers l’endroit indiqué en un clin d’œil. Il immobilise les Pokémon adverses qu’il touche, puis les frappe avec trois coups tranchants.

Analyse de la méta

Puissant contre : Gardevoir

Les Attaquants à distance tels que Gardevoir sont très doués pour tenir les Pokémon Polyvalents à distance, mais Malvalame échappe à cette emprise grâce à la grande mobilité que lui confèrent Hantise et Nitrocharge. Par ailleurs, sa capacité Unité, Lames Spectrales, est idéale pour isoler Gardevoir en début de combat, le mettre rapidement K.O. et s’assurer de gagner promptement un combat d’équipes.

Vulnérable contre : Ronflex

Les Pokémon Polyvalents adeptes du combat rapproché sortent souvent vainqueurs, quelle que la soit la situation à laquelle ils font face. Mais Ronflex est redoutable quand il s’agit de couper des Pokémon comme Malvalame dans leur élan. Barrage de Ronflex empêche notamment à Malvalame de réussir ses attaques de base, dans les petits affrontements comme dans les combats d’équipes. Tacle Lourd permet aussi d’envoyer valser Malvalame au début d’un affrontement et de le laisser sans défense. Avec Malvalame, il convient de garder un œil sur les délais de récupération de Barrage ou Tacle Lourd de Ronflex avant de se lancer à sa poursuite avec des capacités telles que Hantise ou Nitrocharge.