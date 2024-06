Le Summer Game Fest 2024 qui s’est terminé et a laissé place à une flopée de promotion sur l’eShop. Pour être honnêtes, nous pouvions lister facilement une vingtaine de jeux tant le nombre de pépites présents cette semaine sur l’eShop est grand. Mais comme toujours, nous vous avons sélectionné cinq jeux avec amour et patience, en espérant que cette vingt-quatrième liste de l’année vous permettre de découvrir de belles offres !

Promenade

12,49€ au lieu de 24,99€

Nous commençons cette sélection avec une petite douceur française sortie cette année sur nos consoles. Promenade est actuellement sur l’eShop à 12,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 21 juin !

Promenade est un platformer 2D à la direction artistique toute douce qui ravira vos yeux. Avec un level design soigné, un gameplay simple mais très agréable, et une durée de vie de minimum quinze heures, autant vous dire que Promenade est un des must have de ce début d’année. Si vous cherchez une belle expérience pleine de couleur à petit prix, nous vous conseillons vivement ce jeu ! Notre testeur lui avait mis la note de 8,4 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

13 Sentinels: Aegis Rim

17,99€ au lieu de 59,99€

Changement de programme avec cette grosse promotion : 13 Sentinels: Aegis Rim est actuellement disponible sur l’eShop à 17,99€ au lieu de 59,99€. La promotion est valable jusqu’au 23 juin.

13 Sentimnels: Aegis Rim est un visual novel qui alterne avec des phases de tactical RPG. Vous cherchez un jeu quasi-parfait avec une histoire maîtrisée et un gameplay profond et réussi ? Vous cherchez un jeu à la très longue durée de vie (environ trente heures) pour un prix assez bas ? Alors n’hésitez pas. 13 Sentimnels: Aegis Rim est un très bon jeu et ce n’est pas pour rien que notre testeur lui a mis la très bonne note de 9 sur 10.

Vous pouvez lire notre (très long) test ici.

Red Dead Redemption

29,99€ au lieu de 49,99€

Enfin une promotion ! Red Dead Redemption est actuellement sur l’eShop au prix de 29,99€ au lieu de 49,99€ jusqu’au 23 juin !

Pour ceux qui ne connaissent pas, Red Dead Redemption est un jeu d’action-aventure culte de Rockstar Games sorti originellement en 2010. Et aucune surprise, mais le portage de ce monde ouvert sur notre Nintendo Switch est excellent et réussit toujours à faire mouche. Si vous n’avez jamais joué à la licence ou si vous voulez juste replonger dans ce jeu tranquillement dans votre canapé, n’hésitez pas. Notre testeur lui avait mis la note de 8,9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Tunic

13,99€ au lieu de 27,99€

Tunic est actuellement en promotion. Le jeu est disponible sur l’eShop à seulement 13,99€ au lieu de 27,99€ jusqu’au 23 juin.

Tunic est un jeu d’action-aventure mettant en scène un petit renard tout mignon avec une grande part d’exploration. Le jeu est très inventif et réussit à nous captiver sans aucune quête. En effet, dans ce jeu, c’est nous qui nous fixons nos objectifs pour réussir à avancer ! C’est une belle expérience indépendante d’une dizaine d’heures de jeu que notre testeur avait noté à 7,8 sur 10 à sa sortie sur Nintendo Switch.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Lion’s Song

4,99€ au lieu de 9,99€

Nous terminons (déjà !) notre sélection avec The Lion’s Song qui est actuellement disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 9,99€ ! La promotion est aussi valable jusqu’au 23 juin.

Les jeux à moins de dix euros font souvent peur et pourtant The Lion’s Song est une formidable aventure narrative (et point’n’click) qui nous plonge dans un captivant récit choral (avec plusieurs personnages). Le jeu possède aussi une très belle direction artistique pixellisée et une très bonne bande-son. Le jeu est très court, mais avec cette promotion, il ne faut plus hésiter. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.