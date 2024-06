Aujourd’hui, EA SPORTS™ a annoncé l’ANGLETERRE comme son pronostic officiel pour le vainqueur de la compétition de l’UEFA EURO 2024™. Alimenté par le moteur de pointe Frostbite et la technologie HyperMotionV, EA SPORTS FC 24™ a utilisé le mode Tournoi officiel pour créer plus de 100 simulations de tournoi afin de prédire qui remportera le prix le plus convoité du football international européen.

​EA SPORTS™ a simulé l’intégralité du tournoi, de la phase de groupes à la finale, et a déterminé que l’ANGLETERRE, après 58 ans de souffrance depuis sa dernière victoire internationale, soulèvera le trophée après avoir triomphé du pays hôte, l’ALLEMAGNE, à l’Olympiastadion de Berlin, lors de la finale de l’UEFA EURO 2024™, le 14 juillet.