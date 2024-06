The House of the Dead 2 : Remake est en préparation pour la Nintendo Switch, comme en témoigne sa récente évaluation par le Pan European Game Information board (PEGI), qui lui a attribué une note de 18.

Bien qu’il ait fallu un certain temps pour que le jeu arrive sur cette console, on peut espérer que ce délai a été utilisé pour optimiser le jeu. Peut-être sera-t-il présenté lors du prochain Nintendo Direct ce mois-ci ?

Forever Entertainment est en charge de ce portage, mais le studio est connu pour sa discrétion concernant ses projets. Par exemple, Fear Effect Reinvented est porté disparu et serait officieusement annulé sans aucune annonce claire. De plus, le remake de Panzer Dragoon Zwei était prévu pour fin 2021, mais il n’y a eu aucune mise à jour depuis lors.