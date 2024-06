– Shin Megami Tensei V: Vengeance est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, la famille de consoles Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et Steam –

IRVINE, États-Unis – 14 juin 2024 – ATLUS sort aujourd’hui son nouveau RPG démoniaque Shin Megami Tensei V: Vengeance sur PlayStation 5, PlayStation 4, la famille de consoles Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et Steam. Shin Megami Tensei V: Vengeance invite les joueurs à vivre l’histoire originale agrémentée d’un nouvel embranchement scénaristique : Déesse vengeresse. Enrichi par des graphismes next-gen somptueux, de nouvelles zones, des démons terrifiants et des musiques envoûtantes, Shin Megami Tensei V: Vengeance propose aussi un système de combat amélioré pour une expérience RPG dans un Tokyo post-apocalyptique plus riche encore.

Alors que le protagoniste doit faire un détour inattendu après un meurtre sordide au centre de Tokyo, il se retrouve perdu et inconscient… Il se réveille dans un lieu ravagé par l’apocalypse, désormais appelé Da’at. Attaqué par des démons assoiffés de sang, il est sauvé in extremis par un inconnu avec lequel il s’unit pour devenir un être puissant, entre humain et démon : un Nahobino.

Que vous découvriez l’univers ou non, Shin Megami Tensei V: Vengeance vous offre l’expérience d’un RPG de haute volée. Au début du jeu, vous pourrez opter pour deux voies différentes : celle du jeu original, la Déesse créatrice, ou la toute nouvelle Déesse vengeresse. Cette histoire tragique de vengeance présente de nouveaux personnages, une cohorte énigmatique de démons appelés Qadištu, un nouveau donjon et une nouvelle carte à explorer. Enfin, la fusion de démons, l’exploration et le système de combat original de Shin Megami Tensei V ont été améliorés spécialement pour cet opus : de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, comme la possibilité de sauvegarder n’importe où, de nouvelles compétences de démons, le voyage rapide et plus encore.