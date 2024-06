L’attente a été longue pour ce qui s’annonce comme un simple remaster plutôt qu’un remake, mais nous avons enfin des nouvelles concrètes sur Lollipop Chainsaw RePOP. Le jeu sera disponible le 25 septembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch, au prix de 49,99 €. Les joueurs auront le choix entre le doublage en anglais ou en japonais, avec une traduction en français disponible.

Détails de la Sortie

Contrairement au Japon, les versions physiques du jeu ne seront disponibles en Occident qu’en octobre. Les dates précises pour ces versions physiques n’ont pas encore été communiquées.

Nouveautés et Améliorations

Malgré le fait qu’il s’agisse d’un remaster, Lollipop Chainsaw RePOP propose plusieurs améliorations et nouveautés qui vont au-delà d’une simple mise à jour graphique :

Réduction des temps de chargement : Les temps d’attente entre les niveaux seront considérablement réduits, offrant une expérience de jeu plus fluide.

: Les temps d’attente entre les niveaux seront considérablement réduits, offrant une expérience de jeu plus fluide. Augmentation de la vitesse de jeu : Le rythme global du jeu a été accéléré, rendant l’action encore plus intense.

: Le rythme global du jeu a été accéléré, rendant l’action encore plus intense. Combos plus rapides : Les enchaînements de coups seront encore plus dynamiques et fluides.

: Les enchaînements de coups seront encore plus dynamiques et fluides. Actions combo disponibles dès le début : Les joueurs auront accès aux combos dès le début du jeu, permettant une plus grande variété d’attaques dès le départ.

: Les joueurs auront accès aux combos dès le début du jeu, permettant une plus grande variété d’attaques dès le départ. Options de verrouillage pour les tirs : Amélioration du système de visée avec un stock de munitions augmenté pour une meilleure gestion des combats à distance.

Modes et Contenus Additionnels

Lollipop Chainsaw RePOP introduit également de nouveaux contenus et modes de jeu :

Mode original et mode RePOP : Le mode RePOP mettra en avant des effets graphiques améliorés pour une expérience visuelle enrichie.

: Le mode RePOP mettra en avant des effets graphiques améliorés pour une expérience visuelle enrichie. Nouvelles tronçonneuses : Le jeu introduit de nouvelles tronçonneuses avec des fonctionnalités uniques pour diversifier le gameplay.

: Le jeu introduit de nouvelles tronçonneuses avec des fonctionnalités uniques pour diversifier le gameplay. Nouvelles coupes de cheveux et costumes : Juliette pourra être personnalisée avec de nouvelles coiffures, skins de tronçonneuse et costumes, offrant plus de variété et de personnalisation.

: Juliette pourra être personnalisée avec de nouvelles coiffures, skins de tronçonneuse et costumes, offrant plus de variété et de personnalisation. Chambre de Juliette améliorée : La chambre de Juliette offrira plus d’interactions et de contenus à découvrir.

: La chambre de Juliette offrira plus d’interactions et de contenus à découvrir. Mode Time Attack : Un mode contre-la-montre avec des classements en ligne, permettant aux joueurs de se mesurer les uns aux autres pour obtenir les meilleurs temps.

Avec toutes ces nouveautés et améliorations, Lollipop Chainsaw RePOP promet d’offrir une expérience enrichie et dynamique par rapport à l’original. Les fans de la série et les nouveaux joueurs pourront redécouvrir cet univers déjanté dès septembre.