Le remake du grand RPG de SQUARE ENIX offre un point de départ idéal aux fans de DRAGON QUEST et à ceux qui découvrent la franchise, avec des graphismes en HD-2D, un système de combat classique et des nouveautés

LONDRES, le 18 juin – Aujourd’hui, SQUARE ENIX® a annoncé l’arrivée de DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE, une version modernisée du RPG culte, sur Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC (STEAM et Microsoft Store sur Windows) le 14 novembre 2024. DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE, la suite de l’histoire de DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE, est prévu pour 2025.

DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE est une magnifique recréation du chef-d’œuvre culte et le point de départ de la trilogie d’Elric, les trois premiers titres de la branche principale de la franchise DRAGON QUEST. Avec des graphismes en HD-2D pleins de vie, des fonctionnalités inédites et modernisées et une histoire retravaillée, le jeu invite les joueuses et les joueurs dans une aventure fantastique pour sauver le monde des ténèbres.

Le jeu propose notamment :

Un remake résolument moderne : Un mélange magnifique de graphismes en pixel art et en 3D transporte les joueuses et les joueurs dans un monde de DRAGON QUEST III proposant aussi une interface améliorée et modernisée, et d’autres améliorations d’ordre général.

Un mélange magnifique de graphismes en pixel art et en 3D transporte les joueuses et les joueurs dans un monde de DRAGON QUEST III proposant aussi une interface améliorée et modernisée, et d’autres améliorations d’ordre général. Des combats traditionnels à la DRAGON QUEST : Une version perfectionnée du système de combat au tour par tour classique qui propose de nouvelles animations et d’autres améliorations, comme une vitesse de combat réglable, une option de combat automatique, et plus encore.

Une version perfectionnée du système de combat au tour par tour classique qui propose de nouvelles animations et d’autres améliorations, comme une vitesse de combat réglable, une option de combat automatique, et plus encore. Un monde immersif : Une vaste carte du monde à explorer regorgeant de lieux captivants à découvrir et de rencontres inattendues.

Une vaste carte du monde à explorer regorgeant de lieux captivants à découvrir et de rencontres inattendues. Une bande-sonore indémodable : Des musiques captivantes, authentiques et variées qui capturent l’essence et la magie indémodables de l’univers DRAGON QUEST.

Plusieurs années auparavant, le grand héros Ortéga fit ses adieux à sa femme et son enfant pour accomplir sa mission d’anéantir l’Archidémon Baramos. Mais il échoua et la menace maléfique plane toujours sur le monde. C’est au jour de son seizième anniversaire que l’unique enfant d’Ortéga est convoqué par le roi d’Aliahan pour une mission de la plus haute importance : reprendre la quête de son père afin de vaincre Baramos et sauver le monde. Aux côtés de la bande de compagnons sélectionnés au début du jeu, les joueuses et les joueurs entreront dans un vaste monde en HD-2D plein de villes, de donjons et de grottes, y rencontreront des personnages fascinants et affronteront des monstres féroces dans des combats au tour par tour améliorés.

Repensé pour les joueuses et les joueurs d’aujourd’hui, DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE offre aux fans l’occasion de redécouvrir l’aventure qui leur est chère, avec des améliorations, tout en constituant un point de départ idéal pour les personnes qui découvrent l’une des franchises de RPG les plus influentes de l’histoire du jeu vidéo.

Toute personne précommandant l’Édition Standard physique ou numérique de DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE recevra un pack voyage serein gratuit pour le jeu**. Le pack voyage serein contient :

Chaussures à talon x1

Graines de Force x3

Graines de Vitalité x3

Graines d’Agilité x3

Graines de Vie x3

Graines de Magie x3

L’Édition Collector de DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE* a également été dévoilée. Elle est disponible en précommande pour Nintendo Switch, PlayStation®5 et Xbox Series X . Elle contient les éléments suivants :

DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE Édition Standard (format physique)

Un coffret de rangement collector pour DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE et DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE

Lot complet de plaques en acrylique Personnages et monstres de DRAGON QUEST III Inclut 20 vocations, 2 monstres et le logo du jeu

Le pack pratique de l’aventurier (objets dans le jeu pour DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE) Bague de choc x1 Écaille de dragon x1 Voix de la sagesse x1 Costume de chat x1

Fonds d’écran numériques exclusifs x2

Pack voyage serein (voir plus haut)

DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE continueront l’histoire de cette trilogie culte en proposant deux aventures, celles de DRAGON QUEST et de DRAGON QUEST II. La sortie est prévue pour 2025.

À propos de DRAGON QUEST

DRAGON QUEST est une franchise légendaire de jeux vidéo de rôle créée par Yuji Horii et adulée par des millions de joueuses et de joueurs au Japon et dans le monde entier. Depuis la sortie du premier DRAGON QUEST en 1986, paru aux États-Unis en 1989 sous le titre DRAGON WARRIOR, plus de 88 millions d’exemplaires des 11 jeux de la branche principale et des spin-offs de la franchise saluée par la critique ont été vendus, ainsi que des films, des anime, des romans, des mangas, des produits dérivés et plus encore. DRAGON QUEST, franchise immensément populaire fêtant son 38e anniversaire cette année, détient divers titres dans le Livre Guinness des records, y compris celui de franchise de RPG japonais durant depuis le plus longtemps.

Les esprits visionnaires à l’origine de la série, son créateur et concepteur Yuji Horii, le concepteur de personnages Akira Toriyama (le créateur de Dragon Ball) ainsi que le compositeur Koichi Sugiyama, continuent d’envoûter les fans de longue date comme les nouveaux avec des titres dotés de graphismes charmants, de scénarios haletants, et de musiques captivantes. Le dernier jeu en date, DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée, est paru sous les applaudissements de la critique et s’est vu décerner la récompense Metacritic Must-Play. Il a également été classé 2e meilleur jeu pour Nintendo Switch de 2019 et 3e meilleur jeu pour PS4 de 2020 par Metacritic, et s’est vendu à plus de 6,5 millions d’exemplaires dans le monde.

*De plus amples détails sont disponibles sur le site officiel de DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE.

**Tous ces objets peuvent également être obtenus en jouant au jeu. Les joueuses et les joueurs peuvent récupérer leurs objets bonus dans un coffre au trésor dans la taverne de Tulipe.

