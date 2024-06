Red Hook Studios et Nintendo annoncent une date de sortie à l’occasion de Nintendo Direct

VANCOUVER, 18 juin 2024 – Red Hook Studios, à l’origine de Darkest Dungeon, a annoncé lors du Nintendo Direct que la suite du sinistre roadtrip au tour par tour sera disponible sur Nintendo Switch le 15 juillet 2024. Les joueurs peuvent dès maintenant pré-commander Darkest Dungeon II sur l’eShop Nintendo pour un montant de € 38,99, avec une remise de 15% pour la sortie.

Après une sortie courronée de succès sur PC via Steam et Epic Games en 2023 en comptabilisant 15 000 reviews de joueurs, le jeu arrive sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 avec toutes les mises à jour et DLC.

“Nous sommes ravis de porter Darkest Dungeon II sur Nintendo Switch, offrant aux joueurs la chance de découvrir l’intense profondeur stratégique et l’ambiance angoissante de notre jeu où qu’ils aillent. » déclare Tyler Sigman, directeur du design chez Red Hook Studios. « Les capacités uniques de la Switch complètent parfaitement le voyage immersif à travers les confins les plus sombres de notre monde.”

En plus du jeu complet, la version Switch inclut la possiblité d’acheter le DLC “The Binding Blade” à part ou via l’Oblivion bundle. Les principales caractéristiques du DLC sont l’ajout de deux héros jouables, La Duelliste et Le Croisé, ainsi que le mini-boss itinérant Le Grand Général. Un nouveau mode de campagne “Royaumes” sera ajouté en tant que contenu supplémentaire gratuit plus tard dans l’année. Ce mode défie les joueurs dans une course contre la montre pour trouver et vaincre une menace monstrueuse avant qu’elle ne contrôle et détruise le Royaume.

Darkest Dungeon II invite les joueurs à s’embarquer dans un voyage palpitant à travers cinq campagnes, appelées « Confessions », chacune comportant un boss terrifiant et differents mécanismes de jeu. Le jeu propose 12 héros jouables (+ les deux héros du DLC). Les autres fonctionnalités incluent le centre de progression du méta-jeu « The Altar of Hope », 10 compagnons dotés de différentes propriétés et des modificateurs de difficulté thématiques optionnels, sous la forme des objets équipables “Radiant” et “Infernal Flame”, pour ceux qui souhaitent ajuster la difficulté.

Darkest Dungeon II sortia sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 le 15 juillet 2024.

A propos de Darkest Dungeon II

Darkest Dungeon II est un road trip des damnés au tour par tour. Formez un groupe, équipez votre diligence et partez à travers le paysage en décomposition dans une quête ultime pour éviter l’apocalypse. Les plus grands dangers que vous rencontrerez, cependant, pourraient venir de l’intérieur…

La suite de Darkest Dungeon, acclamé par la critique, propose de nouveaux graphismes en 3D dans le style caractéristique du jeu, une nouvelle structure de voyage basée sur la course, une version améliorée du système de combat innovant au tour par tour, quatorze héros jouables, cinq régions, cinq boss de fin et un centre de méta-jeu (« L’autel de l’espoir ») avec des améliorations permanentes étendues. Darkest Dungeon II a été lancé en Early Access sur l’Epic Games Store en octobre 2021 et a connu une cadence régulière de mises à jour majeures de contenu et de fonctionnalités depuis que Red Hook a amélioré le jeu à l’aide des commentaires de ses clients.Le premier DLC, The Binding Blade, est sorti le 11 décembre 2023.

Pour plus d’informations sur Darkest Dungeon II, rendez-vous sur https://www.darkestdungeon.com/darkest-dungeon-2/. Suivez le jeu sur Twitter/X.

Pour les captures d’écran, des artworks, des gifs et une bande-annonce, vous pouvez trouver le dossier de presse ici.

Retrouvez le jeu sur Steam.

Retrouvez le jeu sur l’Epic Games Store.

Retrouvez le jeu sur l’PlayStation store.

Retrouvez le jeu sur l’eShop Nintendo.