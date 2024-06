Ceux d’entre vous qui attendaient impatiemment la sortie de l’extraordinaire JRPG « Fantasian » en dehors de l’Apple Arcade seront ravis d’apprendre que le jeu arrivera bientôt sur consoles.

L’information a d’abord été révélée par le célèbre leaker Midori, qui a affirmé qu’ « un titre Apple Arcade sera bientôt annoncé pour plusieurs plateformes ». Cette déclaration a rapidement été relayée par d’autres insiders bien informés. De plus, des indices supplémentaires semblent confirmer cette rumeur, notamment des références à « Fantasian » apparues dans la base de données de Steam (SteamDB), suggérant une sortie imminente sur d’autres plateformes, y compris les consoles et peut-être même PC.

Aujourd’hui, dans la vidéo ci-dessous (au timer 20″53), NateDrake, un membre réputé de Resetera connu pour ses informations fiables (notamment concernant le dernier Doom multiplateforme et Hi-Fi Rush sur PS5), a indiqué que Fantasian sera annoncé lors du Nintendo Direct de cet après-midi. Le jeu, édité par Square Enix, sortira sur toutes les consoles.

« Fantasian », développé par Mistwalker et dirigé par Hironobu Sakaguchi, le créateur de la série « Final Fantasy », a été acclamé pour son esthétique unique utilisant des dioramas faits à la main et son gameplay innovant qui fusionne des éléments traditionnels de JRPG avec des mécaniques modernes. Sa bande-son, composée par le légendaire Nobuo Uematsu, a également été largement saluée.

L’histoire commence avec le protagoniste, Leo, se réveillant dans un monde étrange et inconnu. Amnésique, il découvre rapidement qu’il est dans une ville mécanique en ruines. En explorant les lieux, il est attaqué par des créatures robotiques, mais parvient à s’échapper grâce à l’aide d’un mystérieux androïde nommé Kina.

Première Partie : La quête des souvenirs

Leo apprend qu’il doit retrouver ses souvenirs pour comprendre sa situation et la raison de sa présence dans ce monde. Avec Kina, il entreprend un voyage à travers divers royaumes, chacun avec ses propres mystères et dangers. Au fil de leur voyage, Leo rencontre plusieurs personnages importants qui rejoignent leur quête, notamment Ez, un guerrier stoïque, et Cheryl, une magicienne talentueuse.

Au cours de leur aventure, ils découvrent des fragments de mémoire disséminés dans le monde, qui aident Leo à reconstituer son passé. Il se rappelle qu’il était un ingénieur talentueux travaillant sur une machine puissante capable de manipuler la réalité, appelée le « Mécanisme Divin ».

Deuxième Partie : La vérité sur le Mécanisme Divin

En avançant dans leur quête, le groupe découvre que le monde est sous la menace d’une entité maléfique connue sous le nom de Vam. Vam cherche à utiliser le Mécanisme Divin pour plonger le monde dans le chaos et s’emparer du pouvoir ultime. Leo se souvient également que ses parents ont été tués par Vam, ce qui motive encore plus sa détermination à arrêter cette menace.

Le groupe parvient finalement à localiser le Mécanisme Divin, mais ils découvrent que Vam est déjà en train de l’activer. Dans un combat désespéré, ils affrontent Vam, mais ce dernier parvient à fusionner avec le Mécanisme Divin, devenant une entité encore plus puissante.

Climax : La bataille finale

La bataille finale contre Vam se déroule dans une dimension alternative créée par le Mécanisme Divin. Leo et ses amis doivent utiliser toutes leurs compétences et leur courage pour affronter Vam. Grâce à la force de leur amitié et à leur détermination, ils réussissent finalement à détruire Vam et à désactiver le Mécanisme Divin, empêchant la destruction du monde.

Épilogue : Un nouveau départ

Avec la menace de Vam écartée, le monde commence à se reconstruire. Leo retrouve tous ses souvenirs et décide de consacrer sa vie à réparer les dégâts causés par Vam et à aider les habitants du monde à retrouver la paix. Kina, Ez, Cheryl et les autres compagnons de Leo choisissent de rester à ses côtés, formant une nouvelle équipe dévouée à la protection et à la reconstruction du monde.