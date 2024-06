L’imagination s’envole dans le puzzle platformer délicieusement mignon de Maximum Entertainment, disponible en précommande dès aujourd’hui.

(Saint-Ouen, FRANCE (18 juin 2024) – Maximum Entertainment a annoncé aujourd’hui qu’un tout nouveau jeu de la licence Fantasy Friends, intitulé Dream Worlds, sera lancé le 22 octobre 2024 numériquement sur PC, et consoles PS5, PS4 et Nintendo Switch. Le jeu sera également disponible au format physique sur Nintendo Switch et PS5 en Europe. L’annonce aujourd’hui du jeu de plateformes et d’énigmes ultra-mignon a été accompagnée d’une bande-annonce colorée présentant les adorables amis que vous rencontrerez et dont vous prendrez soin dans le jeu :

Fantasy Friends : Dream Worlds suit Aurea dans son voyage à travers des mondes fantastiques remplis de créatures magiques, chacune ayant ses propres pouvoirs pour aider les joueurs à progresser dans l’aventure. Explorez six royaumes fantastiques (le Jardin des Bonbons, la Baie des Bulles, etc.) et récupérez de nouvelles tenues et de nouveaux accessoires pour Aurea et vos animaux de compagnie.

À la fin d’une longue journée d’aventures, prenez soin de vos amis fantastiques en les nourrissant, en jouant avec eux et en les améliorant. Chaque animal a besoin de soins spécifiques et de beaucoup de câlins. Ce troisième épisode de la franchise Fantasy Friends met l’accent sur l’aventure et l’exploration, tout en conservant la recette magique qui a fait le succès de la série : des soins attentionnés pour les animaux !