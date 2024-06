Paris, France – le 18 juin 2024 – Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il se passe dans la tête d’un Schtroumpf qui dort ?

Le 24 octobre, plongez dans une toute nouvelle aventure au cœur de l’univers des Schtroumpfs avec le jeu de plateforme 3D d’Ocellus Services : Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves, où les rêves les plus fantastiques côtoient les cauchemars les plus sombres.

Ocellus est reconnu pour avoir apporté son savoir-faire avec Marsupilami : Le Secret du Sarcophage. Acclamé par la critique et les joueurs, ce jeu de plateforme a redonné vie au personnage emblématique dans l’univers du jeu vidéo.

Regardez dès maintenant le trailer de gameplay pour un avant-gout épique de l’incroyable voyage qui vous attend, au travers des rêves les plus fous de vos schtroumpfs préférés.

Découvrez les éditions spéciales de Les Schtroumpfs – L’Epopée des Rêves ci-dessous !

Edition Rêverie / Day One – Disponible en précommande sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Le jeu complet

Un lenticulaire 3D

Des planches de stickers

Un skin de voleur exclusif

Un artbook digital

La musique originale

A propos de Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves

Gargamel a élaboré un nouveau plan machiavélique pour s’emparer des schtroumpfs. L’infâme personnage a lancé un sort sournois sur les buissons de salsepareille, la délicieuse friandise préférée des Schtroumpfs, les plongeant dans un profond sommeil.

Embarquez dans une expédition onirique où vous devrez relever le défi d’éveiller tous les Schtroumpfs avant que le diabolique Gargamel ne parvienne à atteindre le village. Cette épopée vous précipitera dans une expérience de jeu aussi palpitante qu’inattendue, car dans le monde des rêves, l’excitation peut basculer à tout moment dans le mystère des cauchemars.

Caractéristiques:

Plutôt Solo ou Coop ? – Déjouez les plans machiavéliques de Gargamel en solo ou en collaborant avec un ami pour une expérience de jeu schtroumpfement amusante à deux joueurs.

Plongez dans l’imaginaire des Schtroumpfs – Chaque rêve vous réserve une aventure de jeu unique avec son lot d’accessoires, d’énigmes et de surprises à dévoiler.

– Chaque rêve vous réserve une aventure de jeu unique avec son lot d’accessoires, d’énigmes et de surprises à dévoiler. Partez à l’aventure – Visitez 4 mondes oniriques comprenant 12 niveaux et 16 mini-niveaux à compléter et découvrez les secrets du Village des Schtroumpfs.

– Visitez 4 mondes oniriques comprenant 12 niveaux et 16 mini-niveaux à compléter et découvrez les secrets du Village des Schtroumpfs. Un personnage qui vous ressemble – Rassemblez toutes les orbes magiques pour réveiller tous les Schtroumpfs et redonner vie au village. Collectionnez les patrons pour personnaliser votre personnage avec de nouveaux vêtements et débloquer diverses surprises tout au long de votre aventure.

– Rassemblez toutes les orbes magiques pour réveiller tous les Schtroumpfs et redonner vie au village. Collectionnez les patrons pour personnaliser votre personnage avec de nouveaux vêtements et débloquer diverses surprises tout au long de votre aventure. Une direction artistique magique – Découvrez un style artistique unique et coloré qui évolue au fur et à mesure que vous explorez différents rêves.

Que vous jouiez en solo ou avec un ami, découvrez des lieux enchanteurs ou cauchemardesques, et explorez les songes de vos Schtroumpfs favoris en parcourant des niveaux au gameplay varié dans une fabuleuse aventure où chaque monde a sa particularité. Ce jeu de plateforme en 3D propose des défis passionnants, offrant une immersion totale dans un monde magique où l’imagination prend vie.

Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves sera disponible le 24 octobre 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch en version physique et numérique, et sur PC (Steam, GOG, Epic Game Store, Microsoft Store), et Xbox One|Series en version numérique.