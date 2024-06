Nous avons eu la chance d’essayer une bêta du prochain jeu Microids.

Il a été développé par Ocellus Studio et édité par Microids. Il y a déjà eu quelques collaborations entres les 2 studios (Marsupilami – Le Secret du Sarcophage, Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte, etc.).

Ocellus Studio ou plutôt Ocellus Game depuis 2022, aidait les développeurs de jeu en proposant un service artistique stylisé uniquement pour les graphismes mais il n’avait pas la main sur le reste du jeu.

Le studio se situe à Lyon et il a été créé en 2012 avec une base solide telle que David Encinas qui a été animateur chez Disney et Ghibli Japan.

Microids n’est plus à présenter, mais nous allons quand même le faire. Le studio se situe à Paris et il a été créé en décembre 1984. À la base c’est un petit studio français créant majoritairement des jeux de stratégie en temps réel.

Après des hauts et des bas, ils se font racheter par Anuman Interactive en 2009 et ils obtiendront leur nom actuel Microids et non Microïds. Aujourd’hui ils sont une société solide et ils sont souvent comparés à Infogrames Entertainment qui a réussi à revenir de ses cendres récemment par Atari.

Le jeu : le début d’un rêve

Vous êtes un Schtroumpf ou une Schtroumpfette, vous pouvez courir, sauter, faire un dash aérien, activer des leviers, lancer des objets et avancer dans les airs pendant quelques instants. La prise en main se fera rapidement au vu des capacités relativement simples à comprendre. Vous avez de base 2 points de vie indiqués par le petit cœur se trouvant au-dessus du schtroumpf et pour les récupérer, il faudra atteindre un checkpoint. Les schtroumpfs se trouvent un peu partout dans les niveaux dont certains qu’il faudra aider. Vous pourrez aussi les saluer et ils peuvent donner des fruits. Vous obtiendrez divers objets au cours de l’aventure qui seront lançables tels qu’un sac à fruit, une clé pour ouvrir un coffre ou une porte. Les contrôles sont relativement intéressants et il se sépare des plateformers classiques, car il y a pas mal de possibilités pour traverser un obstacle sans rendre le level design obsolète.

Trop de plateformers ont des capacités permissives combinées avec un level design facile qui demande d’atteindre des plateformes « inutiles » car elles ne prennent pas en compte la capacité de déplacement importante du personnage ce qui n’est pas le cas avec l’épopée des rêves.

Level Design : Un monde de rêve qui a compris son gameplay

Le level design est facile mais intéressant à parcourir. Vous aurez des véritables obstacles avec quelques mécaniques de jeu vous forçant à réfléchir à ce que vous effectuez.

Pour faire simple, nous avons parcouru un niveau avec des miroirs. Certains éléments du décor était invisible au 1er plan, mas ils étaient visibles à travers le miroir jouant sur notre esprit à ne pas inverser haut et bas tel un miroir. D’autant plus que certaines énigmes jouent sur ce système complété par quelques petits pièges. Son fonctionnement est super sympa à comprendre. Dans chaque niveau il y aura un collectable comme dans tous les plateformers représenté par une tête de schtroumpf de cristal. Vous trouverez 5 têtes de schtroumpf par niveau et plein de fruits dont on ne sait pas l’utilité dans cette bêta. Malgré une base de jeu plutôt rondement mené il y a quelques problèmes.

Lorsque vous tenez un objet (clé, sac à fruit, etc.) vous ne pouvez plus activer les leviers ou interagir avec un objet demandant d’être activé tant que vous vous ne débarrassez pas de l’objet tenu. Les monstres ne sont pas menaçants, au mieux il faut les tuer pour continuer et c’est tellement facile qu’ils poseront difficilement une menace à vos précieux points de vie.

Graphisme : C’est beau sur PC, plus qu’à voir la version Nintendo Switch

Le jeu est assez joli avec des décors qui sort un peu de l’ordinaire malgré quelques lieux dans un même niveau qui se ressemblent un peu trop.

Les animations sont correctes, le véritable souci est la position de la caméra qui ne permettra pas de profiter du character design de votre personnage et des interactions avec les autres schtroumpfs vu qu’elle est trop éloigné pour bien le voir. On profitera réellement des décors avec cette caméra.

Les musiques sont ultra-relaxantes et elles rentrent totalement dans le thème du jeu, on oubliera qu’on est en train de jouer à un plateformer. Le sound design est en retrait comparé à sa musique, chaque mouvement a un son bien qu’on l’entende difficilement.

Conclusion : La bêta annonce un plateformer sympa

Dans l’ensemble, le jeu semble être un plateformer accessible pour tout le monde. Les contrôles sont facilement apprenables et laissent suffisamment de liberté à son joueur avec un level design qui comprend les possibilités et les limites de ses contrôles. Les musiques qualitatives sont peut-être un peu trop « bruyantes » ce qui obstruent un peu son sound design. Nous avons hâte de voir le produit final et si les quelques défauts présents ne seront réglés dans sa version finale.

Nous vous le rappelons tout de même, il s’agit d’une bêta avec 2 niveaux à notre disponibilité et il y a encore le temps pour quelques changements.