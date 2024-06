Mario & Luigi : L’épopée fraternelle, DRAGON QUEST III HD-2D Remake, LEGO HORIZON ADVENTURES et Super Mario Party Jamboree ont aussi été présentés au cours de cette vidéo

18 juin 2024 – Le dernier Nintendo Direct a révélé une large sélection de jeux à venir sur Nintendo Switch en 2024 et au-delà, avec entre autres un premier aperçu de Metroid Prime 4 : Beyond, l’annonce de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, ainsi que de nouvelles informations sur les titres développés et édités par les partenaires de Nintendo.

La bande-annonce de Metroid Prime 4: Beyond a offert un premier aperçu du gameplay de la prochaine mission de Samus Aran, qui débutera en 2025 sur Nintendo Switch.

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, tout juste annoncé, fera son arrivée le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch et permettra aux joueurs et joueuses d’incarner Zelda, la noble princesse d’Hyrule. Une Nintendo Switch Lite inspirée de la série The Legend of Zelda sera elle aussi disponible lors du lancement du jeu.

Nintendo a aussi révélé Mario & Luigi : L’épopée fraternelle, une toute nouvelle aventure maritime de la série de jeux d’aventure RPG qui mettent en scène Mario et son frère, disponible le 7 novembre ; Super Mario Party Jamboree, le plus grand jeux Mario Party à ce jour où vous pourrez rejoindre Mario et ses amis sur un immense archipel, disponible le 17 octobre 2024 ; ainsi que le retour de Donkey Kong dans Donkey Kong Country Returns HD, qui proposera des graphismes en HD ainsi que les niveaux supplémentaires de la version sur Nintendo 3DS, disponible le 16 janvier 2025.

Plusieurs jeux développés et édités par les partenaires mondiaux de Nintendo ont aussi été montrés au cours de la présentation, dont DRAGON QUEST III HD-2D Remake, une aventure épique de fantasy qui propose une version améliorée et étendue du classique du RPG, disponible le 14 novembre 2024 ; LEGO® HORIZON ADVENTURES, un jeu bourré d’action qui met en scène la chasseuse de machines Aloy et ses amis, prenant place dans le monde d’Horizon fidèlement recréé en briques LEGO, qui fera son arrivée à l’hiver 2024 ; ainsi que MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection : Arcade Classics qui réunit sept classiques arcade où les super-héros s’affrontent, disponible cette année.

Retrouvez ci-dessous plus d’informations sur les jeux présentés :

Metroid Prime 4 : Beyond : Samus Aran, la plus grande chasseuse de primes de la galaxie, s’apprête à embarquer pour une nouvelle mission. Metroid Prime 4 : Beyond, un nouvel opus de la série Metroid Prime, fera son arrivée en 2025 sur Nintendo Switch.

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom : le sort d’Hyrule repose désormais entre les mains de Zelda, qui va devoir faire appel à toute sa sagesse dans cette nouvelle aventure de la série The Legend of Zelda. D’étranges failles sont apparues à travers Hyrule et ont causé la disparition de ses habitants… ainsi que d’un certain épéiste. Faites équipe avec la mystérieuse fée Tri et utilisez les pouvoirs du sceptre de Tri pour apprendre comment créer des reproductions, aussi appelées échos, de toutes sortes de choses. Vous pourrez ensuite créer ces échos à volonté pour résoudre des énigmes et affronter vos ennemis. Utilisez par exemple des échos de cubes d’eau pour atteindre de nouvelles hauteurs, construisez des ponts à l’aide de vieux lits, lancez des rochers sur vos ennemis et découvrez par vous-même toutes sortes de combinaisons d’échos pour faire les choses à votre façon. Vous pouvez même créer des échos de monstres pour qu’ils combattent à vos côtés ! Rejoignez Zelda dans sa quête pour sauver Hyrule dans The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, qui fera son arrivée le 26 septembre sur Nintendo Switch.

De plus, une Nintendo Switch Lite édition Hyrule dorée, arborant l’emblème de la famille royale et inspirée de la série The Legend of Zelda sera également disponible le 26 septembre. En Europe, les joueurs et joueuses pourront accéder à toute une gamme de classiques NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 et Game Boy Advance de la série The Legend of Zelda avec les 12 mois d’abonnement individuel à Nintendo Switch Online + Pack additionnel inclus.

Mario & Luigi : L’épopée fraternelle : préparez-vous à embarquer pour une nouvelle aventure RPG qui vous fera voyager d’île en île en compagnie de Mario et Luigi ! Les frères sont de retour pour un tout nouvel opus de la série Mario & Luigi où ils monteront à bord du Navisthme (mi-île, mi-navire) pour partir à la découverte du vaste monde de Connexia. Incarnez le duo moustachu et explorez des îles qui abritent aussi bien des forêts tropicales que des villes pleines de vie. Faites la rencontre de nouveaux amis qui vous aideront et retrouvez des têtes connues du Royaume Champignon au cours de votre périple. Comptez sur les liens fraternels qui unissent Mario et Luigi pour mener votre quête à bien en utilisant les actions duo pour franchir les obstacles, et en déchaînant de puissantes attaques frère au cours de combats dynamiques au tour par tour. Mario & Luigi : L’épopée fraternelle fera son arrivée le 7 novembre.

Nintendo World Championships : NES Edition : vivez le frisson des championnats du monde Nintendo chez vous. Relevez plus de 150 défis de vitesse tirés de 13 jeux NES, mettez votre adresse à l’épreuve dans les défis de niveau Légende, comme en terminant Super Mario Bros. d’une traite du stage 1-1 au stage 8-4 en empruntant les tuyaux de téléportation, ou encore affrontez les fantômes de joueurs et joueuses du monde entier dans les tournois de survie. Un défi de niveau Légende vous donne du fil à retordre ? Jetez un œil aux infos confidentielles pour y trouver des astuces utiles. Jouez en solo, publiez votre meilleur temps dans les classements en ligne*1 ou bien encore jouez jusqu’à huit ensemble sur une même console en multijoueur local*2. Nintendo World Championships : NES Edition fera son arrivée le 18 juillet sur Nintendo Switch. La version numérique du jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

Mise à jour gratuite de Nintendo Switch Sports : le basketball fait son arrivée dans Nintendo Switch Sports via une mise à jour gratuite*3. Utilisez les commandes par mouvements pour tenter de marquer autant de paniers que possible avant la fin du temps imparti en solo dans le défi 3 points. Pour les compétitions amicales, jusqu’à quatre personnes*2 peuvent s’affronter en multijoueur local dans le Cinq de suite et la Bataille 3 points, et il est possible de prendre part à des matchs à 2 contre 2 en multijoueur local ou en ligne*1. Cette mise à jour gratuite de Nintendo Switch Sports fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch.

Donkey Kong Country Returns HD : Donkey Kong et Diddy Kong font leur retour pour de l’action tonitruante dans cette version HD du jeu Donkey Kong Country Returns originellement sorti sur Wii. L’ignoble tribu Tiki Tak a volé la réserve de bananes de Donkey Kong, et nos héros se lancent à leur poursuite. Jouez en solo ou en duo en coop locale*2 dans une aventure semée d’embûches où vous pourrez écraser des obstacles, monter à bord de chariots de mine, enfourcher des tonneaux-fusées ou encore chevaucher Rambi le rhinocéros. Parcourez 80 niveaux hauts en couleur, dont les niveaux qui ont été ajoutés dans la version Nintendo 3DS, dans Donkey Kong Country Returns HD, qui fera son arrivée le 16 janvier 2025 sur Nintendo Switch.

Luigi’s Mansion 2 HD : une aventure effrayante est sur le point de débuter. Prenez votre courage à deux mains et explorez plusieurs manoirs remplis de fantômes farceurs, de pièges retors et de surprises surnaturelles. Luigi’s Mansion 2 HD fera son arrivée le 27 juin sur Nintendo Switch. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

Game Boy Advance – Nintendo Switch Online*5 : jouez à deux aventures classiques de Link, dont l’une qui propose du multijoueur en ligne*4, dans The Legend of Zelda : A Link to the Past et Four Swords, et (re)découvrez également le remake de la première aventure de Samus Aran dans Metroid : Zero Mission. Ces deux titres seront disponibles dans la journée pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel*1.

Nintendo 64 – Nintendo Switch Online : pour public averti*5 : de plus, une nouvelle collection de jeux Nintendo 64 pour public averti arrive pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel. *1 Bravez les dangers du Monde Perdu dans Turok : Dinosaur Hunter, et mettez fin à une conspiration extraterrestre dans PERFECT DARK, développé par Rare avec désormais du multijoueur en ligne*4 dans le nouveau catalogue Nintendo 64 – Nintendo Switch Online : pour public averti . Ces deux titres feront leur arrivée dans la journée.

Super Mario Party Jamboree : Mario et ses amis se retrouvent sur un immense archipel dans ce nouvel opus de la série Mario Party. Découvrez cinq nouveaux plateaux : prenez les escalators dans les Galeries arc-en-ciel, tâchez de rester sur la piste dans le Circuit déjanté, ou encore préparez-vous au chaos causé par le volcan de l’Île Goomba pour ne citer que quelques exemples. Deux plateaux issus de la série Mario Party font également leur retour. De plus, plus de 110 mini-jeux, soit la plus grande sélection à ce jour dans la série Mario Party, seront disponibles. Découvrez des défis pleins d’actions, des épreuves de vitesse, des batailles de matière grise ainsi que des mini-jeux qui feront appel aux commandes par mouvements. Et ce n’est pas tout, jusqu’à 20 adversaires peuvent s’affronter en ligne*1 dans le mode Koopathlon ! Le plus grand Mario Party à ce jour va bientôt faire son arrivée avec Super Mario Party Jamboree, disponible le 17 octobre sur Nintendo Switch.

DRAGON QUEST III HD-2D Remake : découvrez le premier épisode chronologique de la trilogie d’Elric dans ce remake du RPG classique, désormais enrichi d’un style HD-2D coloré et d’une narration étendue. Embarquez pour une aventure fantastique épique et incarnez le héros qui doit sauver le monde face à la menace de l’Archidémon Baramos. Voyagez à travers un vaste monde empli de villes, de donjons et de cavernes à explorer, faites la rencontre de personnages pleins de vie et affrontez des monstres féroces au cours de combats au tour par tour modernisés. DRAGON QUEST III HD-2D Remake fera son arrivée le 14 novembre sur Nintendo Switch.

De plus, DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, une collection remise au goût du jour des RPG classiques qui achèvent la trilogie d’Elric, fera son arrivée l’an prochain sur Nintendo Switch.

LEGO® HORIZON ADVENTURES : explorez un monde coloré inspiré des événements d’Horizon aux forêts luxuriantes, aux hautes montagnes et peuplé de bêtes mécaniques colossales, entièrement constitué d’éléments LEGO. Rejoignez la chasseuse de machines Aloy et sa bande de héros truculents dans une quête à travers les étendues sauvages pour sauver le monde et découvrir les secrets de son passé. Plongez dans une aventure captivante, personnalisez à l’infini et combattez en solo ou en duo en multijoueur local*2 ou en ligne*1. LEGO® HORIZON ADVENTURES fera son arrivée à l’hiver 2024 sur Nintendo Switch.

Just Dance 2025 Edition : le prochain opus de la série populaire de jeux de danse est en approche avec 40 nouveaux morceaux allant des hits pop aux coups de cœur de toute la famille. Passez en revue vos meilleurs pas de danse, défiez vos proches*2 et préparez-vous à vous déhancher comme jamais, créant des moments spéciaux en famille et bougez tout en vous amusant. Il y en aura pour tous les goûts dans Just Dance 2025 Edition, qui fera son arrivée en octobre sur Nintendo Switch.

Hello Kitty Island Adventure : embarquez pour une aventure réconfortante avec Hello Kitty et ses amis lorsque ce titre qui réunit plusieurs personnages Sanrio fera son arrivée en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch. Explorez et restaurez une île mystérieuse tout en tissant des amitiés avec des personnages aussi mignons qu’adorables tels qu’Hello Kitty, Kuromi, My Melody ou encore Cinnamoroll. Découvrez ce qu’ils aiment le plus, vivez des aventures à leur côté et devenez petit à petit meilleurs amis. Créez votre personnage et faites équipe avec vos amis pour explorer le vaste monde de Big Adventure Park tout en fabriquant, créant et collectant pour donner forme à l’île paradisiaque ultime. Hello Kitty Island Adventure fera son arrivée l’an prochain sur Nintendo Switch.

Stray : l’aventure féline acclamée par la critique et récompensée, éditée par Annapurna Interactive et développée par BlueTwelve Studio, est en approche sur Nintendo Switch. Incarnez un chat errant qui a été séparé de ses amis et de sa famille, et résolvez un ancien mystère pour fuir une cyber-cité tombée dans l’oubli et retourner chez vous. Aventurez-vous sous les néons des ruelles et dans les recoins miteux d’une cyber-cité en déclin, peuplée de robots curieux et de dangereuses créatures, dans Stray, qui fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game: Bienvenue chez vous, Hobbit. Dans ce jeu de simulation de vie, créez votre propre Hobbit et découvrez la vie idyllique que Tolkien avait imaginé dans ses livres. Cultivez votre jardin, pêchez des poissons, et récoltez des ingrédients pour concocter de délicieux plats pour les habitants de Lèzeau. Tissez des liens avec vos voisins en les aidant à résoudre leurs tracas. Exprimez votre individualité grâce à différents vêtements et accessoires, et décorez méticuleusement votre foyer avec des meubles, des décorations et bien plus. Des Hobbits amicaux et des visages familiers attendent votre arrivée dans Tales of the Shire : A The Lord of the Rings Game, disponible cet hiver sur Nintendo Switch.

MIO: Memories in Orbit : incarnez MIO, un androïde agile doté de capacités extraordinaires qui s’éveille dans le Vessel, un gigantesque vaisseau délabré empli de végétation luxuriante et de machines devenues hors de contrôle. Découvrez un univers captivant, plein de merveilles et de curiosités artistiques, et obtenez de nouvelles capacités pour aider MIO à progresser à travers un environnement labyrinthique et interconnecté. Affrontez plus de 30 types d’ennemis et 15 boss redoutables tout en mettant la main sur des Modifiers qui vous permettront de transformer MIO en un combattant redoutable adapté à votre style de jeu. Saurez-vous être à la hauteur pour empêcher la destruction du Vessel ? MIO : Memories in Orbit fera son arrivée l’an prochain sur Nintendo Switch.

Mystère à Monoth, mise à jour gratuite de Disney Illusion Island : La mise à jour Mystère à Monoth*3 fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch. D’étranges indices ont fait leur apparition à Monoth et le plus grand détective de l’île a besoin de l’aide de Mickey et ses amis pour les réunir. Jouez en solo ou à quatre en coop locale*2 pour localiser ces indices, élucider des affaires et résoudre ce tout nouveau mystère dans Disney Illusion Island.

Funko Fusion : retrouvez vos univers de séries TV, films, comics et jeux préférés dans Funko Fusion. Explorez des mondes variés et colorés, résolvez des énigmes et revivez des moments mémorables de plus de 20 univers du divertissement dont Jurassic World, Retour vers le futur, Shaun of the Dead, Chucky et Battlestar Galactica. Débloquez et jouez avec plus de 60 personnages dans ce jeu d’action à l’humour irrévérencieux, authentique et unique signé par les esprits créatifs de 10:10 Games. Funko Fusion fera son arrivée le 13 septembre sur Nintendo Switch.

Mise à jour gratuite d’Among Us : rassemblez votre équipage dans Among Us, le hit mondial de coopération et de trahison, pour une nouvelle mise à jour gratuite*3 qui ajoute de nouveaux rôles*1. Alertez les autres joueurs lorsque vous êtes éliminé dans le rôle du Tapageur, posez un mouchard sur quelqu’un en incarnant le Mouchard, ou bien encore semez le chaos dans le rôle du Fantôme, un imposteur qui peut se rendre invisible. Cette nouvelle mise à jour d’Among Us fera son arrivée sur Nintendo Switch dans la journée.

Darkest Dungeon II : assemblez un groupe, équipez votre diligence et traversez un monde en ruines dans une course désespérée pour empêcher l’apocalypse dans ce roguelike. Faites votre choix parmi 12 héros jouables et parcourez cinq campagnes proposant chacune son lot d’effroyables défis à surmonter. Jouez en utilisant les commandes tactiles, modulez la difficulté du jeu, découvrez 10 familiers qui confèrent divers bonus, et faites progresser vos personnages en vous rendant à l’Autel de l’espoir. En plus du jeu de base, le DLC « The Binding Blade » qui inclut entre autres deux héros supplémentaires et une série de quêtes spéciales, sera également inclus dans l’Oblivion Edition. Darkest Dungeon II fera son arrivée le 15 juillet sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Looney Tunes : Wacky World of Sports : foncez à tout allure avec Bip Bip, utilisez la force brute avec Elmer Fudd, soyez plus malin que vos adversaires avec Bugs Bunny, et bien plus dans ce jeu de sport à l’action déjantée. Incarnez votre personnage préféré dans ce jeu en coop locale*2 qui peut réunir jusqu’à quatre acolytes et jouez au basketball, au football, au golf et au tennis. Jouez dans des décors emblématiques tels que « Galactic Outpost Delta », « Porky’s Barn » et « Martian Command Center » tout en évitant les pièges et les obstacles, et mettez la main sur des améliorations prendre le dessus sur vos proches. Libérez toute la puissance de l’ACME et semez le chaos de toutes les façons imaginables et faites attention aux chutes d’enclume ! Looney Tunes : Wacky World of Sports fera son arrivée cet automne sur Nintendo Switch.

METAL SLUG ATTACK RELOADED : METAL SLUG et son style pixel en 2D caractéristique font leur retour sous la forme d’un tower defence facile à prendre en main. Formez l’équipe la plus puissante possible et détruisez les bases ennemies en élaborant toutes sortes de stratégies avec des centaines d’unités. Le jeu propose aussi un mode ANOTHER STORY (une collection unique d’épisodes que les fans ne voudront pas manquer) ainsi qu’un mode GALLERY. Préparez-vous à affronter des rivaux du monde entier*1 et à viser le sommet dans METAL SLUG ATTACK RELOADED, qui fera son arrivée sur Nintendo Switch dans la journée.

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection : Arcade Classics : sept classiques de l’arcade, tels que X-MEN VS. STREET FIGHTER, MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes et bien plus, font leur retour sur Nintendo Switch. La collection réunit des personnages et des techniques emblématiques, ainsi que des améliorations supplémentaires comme des fonctionnalités en ligne*1, des modes entraînement, des matchs personnalisés, un mode spectateur, un musée, un lecteur de musique, des options d’affichage, ou encore la possibilité de déchaîner des attaques spéciales avec un seul bouton pour ne citer que quelques exemples. La collection inclut également la version arcade du beat-’em-up THE PUNISHER. MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection : Arcade Classics fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.

Phantom Brave : The Lost Hero : faites voile pour sauver la situation dans ce jeu de batailles tactiques signé par les créateurs de la série Disgaea. Rejoignez Marona, une jeune fille capable de communiquer avec les fantômes, ainsi que son fidèle compagnon fantôme Ash tandis qu’ils voguent sur les eaux du monde marin d’Ivoire pour venir en aide à ceux et celles dans le besoin. À la suite de l’attaque de pirates fantômes, Marona fait la rencontre et unit ses forces avec Apricot pour reformer l’équipage légendaire qui a autrefois vaincu ces terribles pirates. Recrutez des fantômes, liez-les à des objets, combinez-les avec des Gadgets, ou encore faites-les fusionner avec Marona elle-même pour déchaîner des techniques spectaculaires. Avec plus de 50 personnages et 300 techniques à maîtriser, préparez-vous pour un voyage inoubliable lorsque Phantom Brave : The Lost Hero fera son arrivée l’an prochain sur Nintendo Switch.

The Hundred Line -Last Defense Academy- : les créateurs de la série Danganronpa présentent un nouveau jeu. Takumi Sumino vivait une vie banale avant d’être transféré de force dans la Last Defense Academy. Sa mission : protéger l’établissement face à de mystérieux envahisseurs pendant 100 jours. Incarnez Takumi et partez à la découverte de l’énigmatique vérité de cette école aux côtés de 15 autres élèves qui cherchent chacun à retrouver leur vie quotidienne. Explorez l’école, préparez-vous au combat avec vos amis et affrontez les créatures envahisseuses au cours de batailles stratégiques. The Hundred Line -Last Defense Academy- sortira en début d’année prochaine sur Nintendo Switch.

Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven : le RPG non-linéaire révolutionnaire Romancing SaGa 2 fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch, un retour triomphal sous la forme d’un remake intégral avec des doublages en anglais, des compositions originales et réarrangées par Kenji Ito, compositeur de la série, et bien plus. Furieux que l’humanité ait oublié leurs nombreux sacrifices, les Sept Héros légendaires ont fait leur retour sous formes de monstres assoiffés de vengeance. Sélectionnez votre protagoniste parmi plusieurs, défendez votre empire au fil de batailles stratégiques et découvrez une histoire qui évolue selon vos choix. Découvrez la version définitive d’un classique du RPG avec Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven, qui fera son arrivée le 24 octobre sur Nintendo Switch.

FANTASIAN Neo Dimension : Hironobu Sakaguchi, le père de la série FINAL FANTASY, et le célèbre compositeur Nobuo Uematsu font leur retour pour livrer un RPG original. Découvrez FANTASIAN dans une version enrichie de nouvelles fonctionnalités telles que des doublages en anglais et en japonais, ainsi qu’un niveau de difficulté supplémentaire. Incarnez Leo dans son périple pour retrouver ses souvenirs et résoudre le mystère d’un étrange fléau mécanique qui ronge le monde. Prenez part à des combats stratégiques au tour par tour riches de mécaniques, telles que la possibilité d’ajuster la trajectoire de vos compétences pour atteindre plusieurs ennemis d’un coup, ou la possibilité d’envoyer vos ennemis dans une autre dimension pour les affronter plus tard. Explorez un univers multidimensionnel dont les décors sont tirés de 150 dioramas faits à la main. FANTASIAN Neo Dimension fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.

FAIRY TAIL 2 : revivez l’arc de l’Empire d’Arbaless, le dernier chapitre de l’histoire à succès FAIRY TAIL. Rejoignez Natsu et ses amis dans un action-RPG épique et déchaînez des attaques magiques dans des combats en temps réel. Retrouvez l’univers de l’anime FAIRY TAIL et vivez la conclusion poignante de l’aventure originale dans ce jeu signé KOEI TECMO et GUST. FAIRY TAIL 2 fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.

Ace Attorney Investigations Collection : Incarnez Benjamin Hunter, le procureur de génie connu pour son sens inflexible de la justice dans Ace Attorney Investigations Collection. Cette collection remastérisée réunit Ace Attorney Investigations : Benjamin Hunter et, disponible pour la toute première fois en anglais, Ace Attorney Investigations 2 : Le pari du procureur. Plongez dans un monde d’affaires captivantes où vous devrez inspecter les scènes de crime à la recherche de preuves incriminantes, interroger les suspects et démêlez de complexes toiles tissées de mensonges. Parcourez les deux jeux avec des graphismes en HD, des localisations en français et en allemand, ainsi que des modèles de personnages et des illustrations modernisés. Ace Attorney Investigations Collection fera son arrivée le 6 septembre sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Farmagia : Hiro Mashima, le créateur de Rave Master et de FAIRY TAIL, fait équipe avec Marvelous pour présenter une toute nouvelle aventure mêlant combats de monstres frénétiques et agriculture. Un seigneur despotique impose un régime oppressif aux habitants du monde, et c’est à vous et à vos compagnons Farmagia qu’il revient de l’arrêter. Explorez, menez bataille, collectez des ressources, développez votre armée de monstres à guider au combat, et améliorez vos compétences. Rassemblez vos monstres et dressez-vous face au régime dans Farmagia, qui sortira le 1er novembre sur Nintendo Switch.

THE NEW DENPA MEN : sondez les ondes radio à la recherche des DENPA MEN, de petites créatures qui vivent dans ces signaux invisibles. Elles sont invisibles à l’œil nu, mais il est possible de les voir et de les attraper sur Nintendo Switch. THE NEW DENPA MEN est un RPG free-to-play*6 où vous collecterez des DENPA MEN dans votre équipe et vivrez des aventures en leur compagnie. En addition de l’aventure principale, il y a toutes sortes de façons de s’amuser, comme en décorant votre île, en pêchant, en participant à des événements temporaires et en affrontant des joueurs et joueuses du monde entier*2. THE NEW DENPA MEN fera son arrivée le 22 juillet sur Nintendo Switch.

À l’occasion d’une nouvelle présentation Nintendo Direct, Nintendo a annoncé l’arrivée de jeux variés à venir dès cette année sur Nintendo Switch. Parmi les temps forts de la présentation figuraient : la première bande-annonce de Metroid Prime 4 : Beyond ainsi que les annonces de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom et Super Mario Party Jamboree. De plus, la vidéo a aussi présenté plusieurs jeux édités et développés par les partenaires de Nintendo, tels que les remakes HD-2D de trois titres de la série DRAGON QUEST, le retour de sept jeux d’arcade populaires dans MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection : Arcade Classics, et bien plus.

*1 Un abonnement au service Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont requis pour le jeu en ligne. Le service n’est pas accessible dans tous les pays Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser les fonctions en ligne. Des conditions générales s’appliquent. Pour en savoir plus, visitez : https://www.nintendo.com/fr-fr/nintendoswitchonline

*2 Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

*3 Une mise à jour gratuite du logiciel est requise. Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour télécharger les mises à jour logicielles. La création et l’association d’un compte Nintendo, ainsi que l’acceptation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont nécessaires.

*4 Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Des accessoires, des abonnements payants et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

*5 Un compte Nintendo et un abonnement actif au service payant Nintendo Switch Online ou Nintendo Switch Online + Pack additionnel sont nécessaires pour utiliser ce service. Le service n’est pas accessible dans tous les pays Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser les fonctions en ligne. Des conditions générales s’appliquent.

*6 Ce jeu est téléchargeable gratuitement et propose des achats optionnels intégrés.