Le classement des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 10 au 16 juin 2024, publié par Famitsu, révèle quelques surprises et des tendances intéressantes dans le paysage vidéoludique nippon.

En tête du classement, nous avons « Shin Megami Tensei V: Vengeance » qui fait une entrée fracassante avec 31 888 exemplaires vendus sur Nintendo Switch, suivi de près par la version PlayStation 5 avec 18 610 unités. Cette performance démontre l’attrait indéniable de la franchise et l’attente fervente des fans pour ce nouvel opus. Notons également que la version PS4 du même jeu se classe septième avec 6 367 ventes, ce qui montre une bonne répartition des ventes sur plusieurs plateformes.

En troisième position, « Paper Mario: The Thousand-Year Door » continue de bien se vendre avec 10 663 copies écoulées, portant son total à près de 180 000 depuis sa sortie en mai. Cela prouve que ce classique intemporel a toujours une place de choix dans le cœur des joueurs.

Une autre nouveauté à signaler est « Monster Hunter Stories » de Capcom, qui se classe quatrième avec 10 216 exemplaires vendus. Ce spin-off de la populaire série « Monster Hunter » semble captiver les joueurs avec son approche unique et son univers riche.

Les titres classiques continuent de dominer les ventes avec « Animal Crossing: New Horizons » en cinquième position, « Mario Kart 8 Deluxe » en sixième, « Minecraft » en huitième, et « Super Smash Bros. Ultimate » en neuvième. La longévité de ces jeux témoigne de leur qualité et de leur capacité à maintenir l’intérêt des joueurs sur le long terme.

Enfin, une autre nouveauté, « Snufkin: Melody of Moominvalley », se classe dixième avec 3 430 unités vendues. Ce jeu d’aventure, basé sur l’univers de Moominvalley, semble avoir trouvé son public et pourrait connaître un succès grandissant dans les semaines à venir.

01./00. [NSW] Shin Megami Tensei V: Vengeance <RPG> (Atlus) {2024.06.14} (¥8.980) – 31.888 / NEW

02./00. [PS5] Shin Megami Tensei V: Vengeance <RPG> (Atlus) {2024.06.14} (¥8.980) – 18.610 / NEW

03./01. [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door <RPG> (Nintendo) {2024.05.23} (¥5.980) – 10.663 / 179.496 (-44%)

04./00. [NSW] Monster Hunter Stories <RPG> (Capcom) {2024.06.14} (¥2.990) – 10.216 / NEW

05./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 7.841 / 7.800.710 (-22%)

06./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 6.524 / 5.870.560 (-31%)

07./00. [PS4] Shin Megami Tensei V: Vengeance <RPG> (Atlus) {2024.06.14} (¥8.980) – 6.367 / NEW

08./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 4.872 / 3.544.346 (+0%)

09./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 3.655 / 5.525.609 (-11%)

10./00. [NSW] Snufkin: Melody of Moominvalley # <ADV> (Kakehashi Games) {2024.06.13} (¥4.073) – 3.430 / NEW

