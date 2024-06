A l’occasion du Nintendo Direct (juin 2024) diffusé aujourd’hui, l’éditeur Capcom a révélé le trailer d’annonce de MARVEL vs. CAPCOM® Fighting Collection: Arcade Classics, une compilation qui regroupe sept incontournables du jeu de combat et d’action tels que X-MEN™ vs. STREET FIGHTER®, MARVEL™ vs. CAPCOM® 2 New Age of Heroes, et pour la toute première fois, une adaptation sur consoles modernes et PC de The Punisher™.

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics proposera de multiples nouveautés et améliorations, notamment :

Combat en ligne – Tous les jeux de combat de la collection proposeront des matchs en ligne classés et amicaux ainsi que des lobbies permettant aux joueurs d’affronter leurs amis, leur famille et d’autres combattants du monde entier !

– Tous les jeux de combat de la collection proposeront des matchs en ligne classés et amicaux ainsi que des lobbies permettant aux joueurs d’affronter leurs amis, leur famille et d’autres combattants du monde entier ! Rollback Netcode – Le jeu en ligne de la collection utilisera un système de Rollback Netcode pour une expérience en ligne solide et stable !

– Le jeu en ligne de la collection utilisera un système de Rollback Netcode pour une expérience en ligne solide et stable ! Soyez le meilleur ! – Les classements mondiaux des meilleurs scores seront disponibles pour chaque jeu de la collection afin que les joueurs puissent suivre leur progression jusqu’au sommet !

– Les classements mondiaux des meilleurs scores seront disponibles pour chaque jeu de la collection afin que les joueurs puissent suivre leur progression jusqu’au sommet ! C’est en s’entraînant qu’on atteint les sommets – Le mode Entraînement est disponible dans tous les jeux de combat de la collection pour permettre aux joueurs d’apprendre à jouer et de maîtriser leurs coups spéciaux !

– Le mode Entraînement est disponible dans tous les jeux de combat de la collection pour permettre aux joueurs d’apprendre à jouer et de maîtriser leurs coups spéciaux ! It’s Showtime ! – Le mode spectateur sera disponible pour que les joueurs puissent regarder leurs amis ainsi que d’autres joueurs s’affronter !

– Le mode spectateur sera disponible pour que les joueurs puissent regarder leurs amis ainsi que d’autres joueurs s’affronter ! Fonctionnalités supplémentaires – Juke-box pour profiter des musiques de la collection, Musée pour retrouver diverses illustrations de la création des titres, nouveaux filtres d’affichage et d’autres nombreux contenus bonus et améliorations attendent les fans !

Pour les afficionados de Capcom, les passionnés de jeux de combat, les amateurs de comics et de super-héros et tous les autres, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics offrira une célébration intemporelle d’une série de jeux de combat légendaire, avec une large liste de personnages emblématiques, des fonctionnalités améliorées et un gameplay compétitif. Les joueurs pourront grâce à cette compilation inédite, revivre la nostalgie de la grande époque des salles d’Arcade ou découvrir certains de ces titres cultes dans leur fauteuil ou même en déplacement. Plus d’informations sur la collection seront dévoilées dans les mois à venir !

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics est une compilation de sept incontournables du jeu de combats et d’action dans des versions améliorées prévue sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC (Steam) en versions numériques. Et sur PlayStation®4 en version physique