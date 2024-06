21 juin 2024 – LEVEL-5 Inc. a le plaisir d’annoncer que MEGATON MUSASHI W : WIRED sera disponible à moitié prix du 27 juin au 11 juillet pour fêter l’arrivée de Goldorak dans la série, à l’occasion de la première grande mise à jour gratuite.

Goldorak rejoindra le jeu à partir de la version 3.1.0, avec de nouveaux coups spéciaux et transformations dynamiques. Les joueurs qui téléchargent la mise à jour peuvent obtenir immédiatement ce Rogue légendaire et profiter de ses capacités uniques, notamment Cornofulgur, ainsi que de la capacité de fusionner avec le Spazer et de combattre en forme de soucoupe. La vidéo promotionnelle de la collaboration est disponible sur YouTube et d’autres sites, et est incontournable pour tous les fans de la série.

La promo « Goldorak débarque ! MEGATON à moitié prix » sera disponible pour une durée limitée sur Steam® et Nintendo Switch™, avec une remise de 50 % sur le prix initial. Les éditions standard, deluxe et la mise à niveau (deluxe) seront proposées à prix réduit. En plus du jeu standard, l’édition deluxe comprend des Rogues et des armes en version limitée, un artbook numérique en jeu et d’autres produits encore. C’est l’occasion rêvée de tester le jeu pour tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, et de passer à la version supérieure pour les joueurs actuels.

Les promos sur Steam® et Nintendo Switch™ commenceront le 27 juin et se termineront le 11 juillet, avec une remise de 50 % sur le prix initial.

Nintendo Switch™ : 27 juin, 00 h 00 (CEST) / 00 h 00 (PDT) – 11 juillet, 23 h 59 heure locale / 23 h 59 (PDT)

Steam® : 27 juin, 19 h 00 (CEST) / 10 h 00 (PDT) – 11 juillet, 19 h 00 (CEST) / 10 h 00 (PDT)

*Annonce à venir pour PlayStation®.

Pendant la promo, une campagne sera organisée à destination des nouveaux joueurs comme des joueurs aguerris. Chacun bénéficiera d’une augmentation du taux d’obtention d’objets rares et de niveau élevé au lancement des missions ainsi que d’une distribution d’objets. Retrouvez prochainement plus de détails.

Affrontez des ennemis puissants dans de nouvelles missions et avec de nouveaux Rogues et armes dans la nouvelle mise à jour (ver 3.1.0)

Tous les joueurs qui mettent à jour vers la version 3.1.0 obtiendront des pièces afin de personnaliser Getter Robo et Mazinger Z avant de les envoyer au front dans des batailles du Colisée en 3 contre 3. La personnalisation d’un Rogue à l’aide de pièces de collaboration permet aux joueurs de profiter de coups spéciaux au combat tels que Météopunch et Rayon Getter. Les batailles du Colisée sont multiplateformes et les joueurs peuvent y retrouver des alliés et des adversaires venus du monde entier.

Quatre nouveaux Rogues, y compris Musashi Wired, et 11 nouvelles armes seront ajoutés en tant que reliques. Huit nouveaux Rogues et plus de 30 nouvelles armes seront ajoutés à la rareté Iconique II, y compris la Musashi Cross. Les pièces que vous obtenez peuvent être personnalisées à votre guise et possèdent des compétences uniques puissantes, jamais vues auparavant, élargissant encore la gamme de constructions possibles.Les nouveaux Rogues ajoutés peuvent être obtenus principalement avec une certaine probabilité en terminant les Mission de classe Cuirassé de difficulté Megaton II.

Les ennemis Animus ailé et Musashi Wired, à côté desquels les Rogues ordinaires paraissent minuscules, apparaîtront lors des missions Dreadnought, le niveau de difficulté le plus élevé du jeu. Ces deux ennemis puissants seront difficiles à vaincre, et les joueurs devront unir leurs forces et exploiter la compatibilité de leurs modèles. La fonction Classement permettra aux joueurs de s’affronter en comparant leur temps pour chaque mission.​

Qu’est-ce que Megaton Musashi W : WIRED ?

MEGATON MUSASHI W : WIRED est le troisième et nouveau jeu de la série Megaton Musashi après l’original et sa suite Megaton Musashi X. Ce dernier opus inclut tout le contenu des deux premiers jeux ainsi qu’un scénario supplémentaire, et est disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam® avec une fonctionnalité de jeu et de sauvegarde multiplateformes. Trois joueurs pourront ainsi profiter des modes de jeu coopératif et des batailles jusqu’en trois contre trois avec des utilisateurs du monde entier.

Personnalisez votre propre robot géant, appelé « Rogue », et terrassez les forces extraterrestres dans ce passionnant RPG d’action robotique.

La saison 1 de l’adaptation anime est en cours de diffusion sur Crunchyroll.