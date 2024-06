Lors de l’Anime Expo 2023, Aniplex et TYPE-MOON ont révélé que Tsukihime : A Piece of Blue Glass Moon sortira officiellement en Occident dans le courant de l’année 2024 sur Nintendo Switch. Tsukihime est le tout premier visual novel du désormais plutôt célèbre studio Type-Moon, sorti il y a 25 ans au Japon. Tsukihime : A Piece of Blue Glass Moon est donc le remake de Tsukihime.

A l’origine un visual novel pour PC sorti en 2000 et réservé au public japonais, Tsukihime arrive en Occident pour la première fois grâce à un remake en deux parties – dont la première moitié sera disponible à l’achat la semaine prochaine, le 27 juin. Une version numérique standard sera disponible le jour de la sortie, et une édition physique limitée, accompagnée d’un artbook, peut être précommandée dès maintenant. La première moitié du jeu couvrira « la face cachée de la lune », c’est-à-dire deux des six routes qui constituent l’histoire de Tsukihime. La seconde moitié, « la face cachée », comprendra trois des autres routes présentes dans l’original et une toute nouvelle route, mais sa date de sortie n’a pas encore été révélée.

Officiellement appelé « Tsukihime : A Piece of Blue Glass Moon », le remake réimagine l’original, aujourd’hui obsolète, pour l’adapter aux temps modernes et aux conventions de la console. Le contenu sexuel explicite de l’original a été supprimé, mais selon les joueurs de la version japonaise, la violence et le gore sont toujours présents (et ont peut-être été développés), ce qui lui a valu une classification « mature » dans toutes les régions. Le Twitter officiel du jeu indique que la version PS4 de l’artbook a également été partiellement censurée pour sa sortie occidentale, mais heureusement, l’artbook de la version Switch n’a pas été touché. En ce qui concerne les autres modifications, il convient de noter que les personnages ont été redessinés pour correspondre à la nouvelle chronologie et au nouveau cadre du remake. Parmi les ajouts, citons le doublage intégral, une superbe chanson d’ouverture interprétée par la talentueuse chanteuse ReoNa, plusieurs nouveaux personnages et bien d’autres choses encore que nous découvrirons lorsque le jeu débarquera sur les côtes occidentales.

Pour les non-initiés, Tsukihime suit un modeste adolescent nommé Shiki Tohno qui a été à la fois maudit et béni d’un pouvoir incomparable : les yeux mystiques de la perception de la mort. Capables de voir la « fin » chez les êtres vivants comme chez les objets inanimés, ces yeux surnaturels donnent à Shiki la possibilité de mettre fin à l’existence de tout ce qui l’entoure en traçant leurs lignes de vie et en frappant à leur point d’origine. Ne voulant pas laisser ce pouvoir le définir, il essaie de vivre normalement même si sa ville est ravagée par des meurtres effroyables et que le tueur est toujours en liberté. Mais une rencontre fortuite avec une étrange jeune fille aux cheveux blonds l’oblige à affronter le destin qu’il a toujours refusé, et à résoudre les mystères qui entourent les meurtres et le regard divin qui se cache derrière ses lunettes. En cours de route, Shiki peut rompre avec une sélection d’héroïnes en choisissant la route d’une fille spécifique, et chaque route permettra aux joueurs d’en apprendre plus sur Shiki, les filles et les questions qui sont au centre de tout cela. Cette première partie racontera les histoires d’Arcueid Brunestud, la fille étrange mentionnée plus haut, et de Ciel, le camarade de classe bienveillant de Shiki à l’école.

Le premier Tsukihime était un classique culte en raison de son atmosphère douce, de la complexité de ses personnages, de ses romances tendres et de ses thèmes de traumatisme et de rédemption. Il juxtaposait ces éléments à la violence d’un mystère meurtrier pour peindre une image de l’absurdité et de la beauté de la vie et de la mort. Jusqu’à présent, Tsukihime, à l’instar de son personnage principal, gardait son potentiel à l’abri des regards. Mais dans quelques jours, le reste du monde pourra enfin découvrir l’un des meilleurs romans visuels jamais créés par le Japon, plus confiant que jamais et aussi beau qu’une pleine lune suspendue au-dessus d’un ciel nocturne serein.

—

Tsukihime est un visual novel japonais créé par le studio Type-Moon, qui est également connu pour ses autres œuvres populaires telles que Fate/stay night. Il a été initialement publié au Japon en décembre 2000.

L’histoire de Tsukihime se déroule dans la ville fictive de Misaki, où le protagoniste, Shiki Tohno, a la capacité de voir des lignes de la mort, appelées « lignes de la mort de perception », sur les objets et les êtres vivants. Lorsqu’il coupe ces lignes avec un objet tranchant, il peut les détruire, entraînant ainsi la destruction de l’objet ou de la personne en question. Cette capacité est le résultat d’un incident qui a changé la vie de Shiki lorsqu’il était enfant. L’histoire principale tourne autour de Shiki, qui rencontre plusieurs personnages, notamment Arcueid Brunestud, une vampire puissante qui est l’une des héroïnes principales du jeu. Au fur et à mesure que l’intrigue se déroule, des mystères et des conflits se révèlent, et Shiki doit faire face à des choix qui auront un impact sur l’issue de l’histoire.

Tsukihime est réputé pour son atmosphère sombre, ses thèmes complexes et sa narration captivante. Le jeu explore des thèmes tels que l’identité, la moralité et les conséquences des choix. Il offre plusieurs parcours narratifs différents, appelés « routes », pour chacune des héroïnes, permettant aux joueurs de vivre des expériences et des dénouements différents en fonction de leurs choix et de leurs actions.

Le succès de Tsukihime a conduit à une adaptation en anime qui a été diffusée en 2003, bien qu’elle ait été critiquée pour sa qualité de production limitée. En septembre 2020, Type-Moon a annoncé un remake du visual novel intitulé « Tsukihime -A piece of blue glass moon-« , qui est donc prévu pour une sortie en 2024 chez nous.