Rolling Stone a récemment interviewé Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware, au sujet du DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree et d’autres sujets divers.

Au cours de l’entretien, Miyazaki a partagé son intérêt pour différents genres de jeux en dehors des Souls. Il a mentionné Deraciné, un jeu VR exclusif à la PS4, et a exprimé son souhait de créer un jour un jeu de rôle japonais traditionnel. Toutefois, il a précisé que ce projet n’aurait aucun lien avec Enchanted Arms, le seul J-RPG développé par le studio, sorti à l’époque sur PS3 et 360.

Miyazaki a également expliqué qu’il ne se voyait pas reprendre d’anciennes licences de FromSoftware pour y apporter sa propre vision. « Je pense que beaucoup de ces jeux sont indissociables de leurs réalisateurs », a-t-il expliqué, en prenant comme exemple le premier jeu du studio, King’s Field, sorti en 1994 et produit par Naotoshi Zin, le premier président de l’entreprise.

« Je ne pense pas qu’il y ait un scénario où je créerais moi-même un King’s Field. Il en va de même pour Otogi et Enchanted Arms », a-t-il ajouté. Cependant, il a fait une exception pour Armored Core, une série sur laquelle il a travaillé avant de développer Armored Core VI.

En résumé, il y a peu de chances de voir les anciens univers de FromSoftware remis au goût du jour, à l’exception d’Armored Core.