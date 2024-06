Ce jeu d’action roguelike au rythme effréné n’attend plus que vous. Précommandez TMNT: Splintered Fate maintenant

SAN FRANCISCO – 20 juin 2024 – Le jeu primé de Super Evil Megacorp, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, noté 5/5 par plus de 22 000 joueurs déjà conquis sur mobile, fera ses débuts sur console le 17 juillet lors de sa sortie sur Nintendo Switch. Plus forts que jamais, les quatre frères tortues sont de retour pour combattre le crime entre deux pizzas. Dans ce jeu d’action rogue-like, les joueurs traversent des portails manipulant la réalité afin de sauver Splinter, le maître des Tortues Ninja kidnappé. Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent précommander TMNT: Splintered Fate et ajouter le jeu à leur liste de souhaits avant sa sortie. Il ne faut pas rater ça ! Précommandez et ajoutez à votre liste de souhaits Teenage Mutant Ninja Turtles : Splintered Fate ici.

Dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, les joueurs contrôlent Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo jusqu’à leurs moindres mouvements dans une toute nouvelle histoire écrite par le légendaire auteur de comics Tom Waltz et Kevin Michael Johnson. Le style de combat fluide et singulier dont Super Evil a le secret est ici couplé à un gameplay stratégique et rogue-like pour une expérience Tortues Ninja terriblement surprenante et à la rejouabilité immense. Ce jeu comporte des phases de combat à l’enchaînement rapide, un système de spécialisation diversifié permettant aux joueurs de créer la Tortue Ninja de leurs rêves grâce aux éléments, un mode coopération pour 4 joueurs maximum, ainsi qu’une direction sonore, artistique et graphique améliorée.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate repose sur la philosophie fondamentale de Super Evil : que les joueurs méritent des expériences sublimes, réactives et partagées, et ce peu importe la plateforme sur laquelle ils jouent. Ce fil conducteur est également au cœur du moteur propriétaire de Super Evil, l’EVIL Engine, réputé pour optimiser les expériences joueur à leur paroxysme en offrant des graphismes de haute performance et une jouabilité précise sur toutes sortes de configurations matériel et tailles d’écran.