Aujourd’hui, Atari et Limited Run Games ont dévoilé Bubsy In : The Purrfect Collection. La version Nintendo Switch sera disponible en 2025.

Atari précise que le pack comprend des jeux (mis à jour dans le Carbon Engine), des artefacts et des interviews. De plus, l’équipe a apparemment fait des pieds et des mains pour « adoucir certaines aspérités des jeux ».

Bubsy est-il une icône célèbre de la guerre des mascottes du début des années 90 ou un jeu de plates-formes à succès ? L’équipe de Limited Run a créé une nouvelle collection pour trouver la réponse. Bubsy in : The Purrfect Collection explore l’histoire mouvementée et la popularité durable de la franchise.

Bubsy in : The Purrfect Collection est une histoire jouable qui comprend des jeux, des artefacts et des interviews. Tous les jeux ont été soigneusement mis à jour pour les PC et les consoles modernes à l’aide du moteur Carbon Engine, propriété de Limited Run. En cours de route, l’équipe a été en mesure d’arrondir les angles de certains jeux.

À la tête du projet se trouve Audi Sorlie de Limited Run, producteur, auteur, champion du monde des poids lourds de Bubsy et sans doute le plus grand expert mondial de la franchise furry. Avec l’équipe de Limited Run et d’Atari, il a créé l’ultime rétrospective de Bubsy, le lynx de 3’6″ et 80 livres (avec un tatou nommé Arnold). Qu’est-ce qui pourrait bien aller de travers ?

Qu’est-ce que le Carbon Engine ? Créé en interne par Limited Run Games, le Carbon Engine est un outil de développement qui permet de porter des contenus anciens sur des plates-formes modernes. Il utilise l’émulation comme base, sur laquelle le Carbon Engine construit des fonctionnalités telles que l’interface utilisateur, le rendu, l’audio, la gestion des données, les entrées de contrôleur et les fonctionnalités SDK spécifiques à la console, comme les trophées. Cela permet à Limited Run de réaliser des portages très précis, basés sur l’émulation, de jeux classiques sur du matériel moderne. Les jeux anciens et appréciés peuvent trouver un second souffle sur du matériel neuf grâce au moteur Carbon. Il s’agit d’un élément essentiel de la vision de Limited Run pour un monde à jamais physique.

Bubsy in: The Purrfect Collection est une compilation de jeux de la série Bubsy, développée par Accolade. La collection inclut les quatre titres suivants :

Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind (1993) Bubsy 2 (1994) Bubsy in: Fractured Furry Tales (1994) Bubsy 3D (1996)

Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind est un jeu de plateformes sorti en 1993, développé et édité par Accolade pour la Super Nintendo Entertainment System (SNES) et la Sega Genesis. Le joueur incarne Bubsy Bobcat, un lynx anthropomorphe, qui doit sauver la Terre des Woolies, des extraterrestres qui volent la laine. Le jeu se compose de 16 niveaux répartis sur cinq mondes différents, chacun avec des thèmes distincts comme les montagnes, la forêt et l’espace.

Bubsy 2 est un jeu de plateforme développé et publié par Accolade, sorti en 1994 pour la Super Nintendo Entertainment System (SNES) et la Sega Genesis. Suite directe de « Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind », ce jeu met à nouveau en scène Bubsy Bobcat dans une nouvelle aventure.

Dans Bubsy 2, Bubsy doit naviguer à travers cinq mondes thématiques avec plusieurs niveaux chacun, afin de récupérer des pièces et de sauver des enfants capturés. Chaque monde offre des environnements variés, tels que des zones aquatiques et des paysages de type far west.

Nouveautés

Nouveaux Power-ups : Le jeu introduit des gadgets comme le pistolet à nerfs et le trampoline portable.

: Le jeu introduit des gadgets comme le pistolet à nerfs et le trampoline portable. Multijoueur : Bubsy 2 propose un mode de jeu à deux joueurs où l’un peut jouer en tant que Bubsy et l’autre en tant que son neveu Arnold.

: Bubsy 2 propose un mode de jeu à deux joueurs où l’un peut jouer en tant que Bubsy et l’autre en tant que son neveu Arnold. Mini-jeux : Des mini-jeux sont également disponibles, tels que les galeries de tir et les niveaux de vol.

Bubsy in: Fractured Furry Tales est un jeu de plateforme développé par Imagitec Design et publié par Atari Corporation. Il est sorti en 1994 pour la console Atari Jaguar. Ce jeu est le troisième de la série Bubsy. Dans Fractured Furry Tales, Bubsy se retrouve dans un monde de contes de fées détournés. Il doit affronter des versions tordues de personnages de contes classiques pour sauver les enfants kidnappés. Les niveaux incluent des environnements inspirés de l’univers d’Alice au pays des merveilles, Jack et le haricot magique, et autres contes célèbres.

Problème, Bubsy in: Fractured Furry Tales est rempli de défauts.

Contrôles Difficiles : Les commandes de Bubsy sont souvent jugées peu réactives et difficiles à maîtriser, ce qui rend le jeu frustrant pour de nombreux joueurs.

: Les commandes de Bubsy sont souvent jugées peu réactives et difficiles à maîtriser, ce qui rend le jeu frustrant pour de nombreux joueurs. Niveau de Difficulté : Le jeu est réputé pour sa difficulté élevée et parfois injuste, avec des ennemis et des obstacles placés de manière à punir sévèrement les erreurs.

: Le jeu est réputé pour sa difficulté élevée et parfois injuste, avec des ennemis et des obstacles placés de manière à punir sévèrement les erreurs. Conception des Niveaux : Les niveaux manquent parfois de cohérence et de fluidité, rendant la progression compliquée et parfois confuse pour les joueurs.

: Les niveaux manquent parfois de cohérence et de fluidité, rendant la progression compliquée et parfois confuse pour les joueurs. Visibilité et Caméra : La caméra du jeu est souvent critiquée pour ne pas offrir une bonne visibilité des ennemis et des obstacles à venir, ce qui entraîne des morts fréquentes et frustrantes.

Les critiques ont souvent souligné que, malgré les graphismes colorés et l’idée intéressante des niveaux basés sur des contes de fées, ces problèmes de gameplay ont considérablement réduit le plaisir et la jouabilité du titre. Ces défauts ont contribué à l’accueil généralement négatif du jeu à sa sortie, et il est souvent considéré comme l’un des points faibles de la série Bubsy.

Bubsy 3D: Furbitten Planet, sorti en 1996, marque une tentative de transition de la série Bubsy à la 3D. Développé par Eidetic et publié par Accolade, le jeu était l’un des premiers titres de plateforme 3D disponibles sur PlayStation. Malheureusement, ce jeu est souvent cité comme un exemple des pires jeux vidéo jamais créés, en grande partie en raison de ses nombreux défauts techniques et de conception.

Critique Très Négative

Graphismes et Esthétique : Les graphismes de Bubsy 3D étaient rudimentaires même pour l’époque. Les environnements sont basiques et peu détaillés, avec des textures plates et des couleurs criardes qui manquent de cohérence visuelle. La modélisation des personnages est simpliste, et les animations sont rigides et maladroites.

Contrôles et Gameplay : Les contrôles de Bubsy 3D sont souvent décrits comme imprécis et frustrants. La maniabilité du personnage est rigide, ce qui rend les mouvements et les sauts difficiles à exécuter avec précision. Le système de caméra, essentiel pour les jeux de plateforme 3D, est particulièrement mauvais dans Bubsy 3D. La caméra est difficile à contrôler, souvent mal orientée, et elle ne suit pas correctement les mouvements du joueur, ce qui rend la navigation dans les niveaux très laborieuse.

Design des Niveaux : Les niveaux de Bubsy 3D sont mal conçus, avec une disposition confuse qui manque de direction claire. Les obstacles sont souvent placés de manière aléatoire, et le joueur est fréquemment confronté à des morts injustes dues à des problèmes de visibilité et de contrôle. L’absence de points de sauvegarde appropriés aggrave encore la frustration, obligeant les joueurs à recommencer de grandes sections après chaque échec.

Échec Technique

Performance : Bubsy 3D souffrait de problèmes de performance même sur la PlayStation originale. Le jeu présente des taux de trame inconsistants, des ralentissements fréquents, et des bugs graphiques qui nuisent à l’expérience globale.

Réception : À sa sortie, Bubsy 3D a été universellement critiqué par la presse spécialisée. Les critiques ont souligné les nombreux défauts du jeu, notamment sa jouabilité médiocre, ses graphismes pauvres, et son design de niveau chaotique. Les joueurs ont également partagé cet avis, ce qui a conduit à un échec commercial.

Impact : L’échec de Bubsy 3D a pratiquement enterré la franchise pour de nombreuses années. Le jeu est souvent cité comme un exemple de ce qu’il ne faut pas faire dans la conception de jeux de plateforme 3D, et il est régulièrement mentionné dans les listes des pires jeux vidéo de tous les temps.