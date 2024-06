HoYoverse lancera son nouveau projet projet Zenless Zone Zero le mois prochain et IGN s’est entretenu avec le producteur du jeu, Zhenyu Li, lors d’un événement médiatique.

La discussion s’est finalement orientée vers d’autres plateformes et Li a déclaré qu’ils visaient à sortir le titre free to play très attendu sur la Nintendo Switch et les consoles Xbox Series X|S, bien qu’il ait précisé qu’il s’agissait d’un espoir, plutôt que de quelque chose de gravé dans le marbre.

« Lorsque Zenless Zone Zero sera lancé le 4 juillet, il sera disponible sur PlayStation 5, sur les appareils mobiles et sur PC, mais Li a déclaré qu’ils ne s’arrêtaient pas là dans leur développement. Ils travaillent à amener Zenless Zone Zero sur Nintendo Switch et Xbox également, bien que Li ait encadré l’arrivée de Zenless Zone Zero sur ces plateformes comme un espoir et non quelque chose de tout à fait gravé dans le marbre. »