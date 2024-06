Les simulateurs de chasse n’ont jamais été aussi brutalement réalistes que Ultimate Hunting, qui vient d’être dévoilé.

Dans la première bande-annonce officielle, le simulateur surprend par la beauté excitante des réserves de chasse en Californie et en Afrique. Développé sur Unreal Engine 5, Ultimate Hunting repoussera les limites du réalisme dans les jeux de chasse, chaque décision et chaque tir devant être réellement ressentis. Le jeu proposera des modes de chasse individuels et coopératifs pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes. Prévu pour une sortie sur PC en 2025/2026, Ultimate Hunting arrivera ensuite sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et sur le successeur de la Nintendo Switch. Une version VR est également prévue… ».