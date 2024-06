FuRyu a fait sa une nouvelle annonce sur Nintendo Switch, annonçant Battle Spirits CrossOver. Le jeu sera disponible au Japon le 7 novembre 2024.

Battle Spirits CrossOver est un jeu de cartes numérique basé sur les mêmes règles que le jeu principal. Il comprendra plus de 1 900 cartes, jusqu’aux cartes du jeu « BS68 Contract Saga : True Volume 1 – Battle of the Gods ». Des éléments de personnalisation tels que des pochettes et des feuilles de jeu sont également disponibles.

FuRyu indique également que les joueurs pourront vivre des histoires originales à travers lesquelles les personnages originaux tissent des liens plus profonds grâce aux Battle Spirits, aux batailles en ligne et aux batailles locales via des appareils distincts pour les utilisateurs de la Switch. D’autres fonctionnalités incluent un tutoriel, des batailles de tags avec deux decks, des quiz Battleskii, et bien plus encore pour les fans.

Battle Spirits CrossOver est un jeu de cartes à collectionner (JCC) développé par Bandai. Inspiré par la franchise populaire Battle Spirits, le jeu combine des éléments stratégiques de JCC avec un large éventail de personnages et de thèmes issus de différents univers et franchises. Les joueurs construisent des decks personnalisés en utilisant des cartes représentant divers personnages, créatures et sorts.