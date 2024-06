Tomba! a bouleversé les plates-formes de l’ère PlayStation. Tomba! 2 a affiné ce design brillant, en ajoutant encore plus de liberté de mouvement, en incorporant de nouvelles quêtes inspirantes et en ajoutant un costume d’écureuil volant pour faire bonne mesure. Nous avons appris que cette suite exceptionnelle arrive sur Nintendo Switch, et vous pouvez voir la première bande-annonce ci-dessus.

Dans Tomba! 2 : The Evil Swine Return, vous guiderez un Tomba plus grand et plus buriné à travers une série de défis épuisants afin de sauver sa bien-aimée des griffes d’ignobles cochons sauvages.

« Tomba! 2: The Evil Swine Return » est un jeu de plateforme et d’aventure sorti en 1999, développé par Whoopee Camp et publié par Sony Computer Entertainment pour la console PlayStation. Il est la suite du jeu original « Tomba! » et se démarque par son style visuel unique et son gameplay innovant.

L’histoire suit Tomba, un jeune garçon rose à cheveux roses, dans ses aventures pour sauver le monde d’une nouvelle menace: les Swine, une race de créatures maléfiques. Ces Swine ont réapparu après avoir été vaincus dans le premier jeu, et ils ont commencé à semer le chaos en transformant le monde et en capturant ses habitants.

Le jeu se déroule dans un monde vibrant et coloré rempli de niveaux diversifiés, chacun présentant des défis uniques à relever. Tomba doit explorer ces environnements en utilisant ses capacités spéciales, telles que le saut acrobatique et l’utilisation d’objets magiques, pour résoudre des énigmes, combattre des ennemis et aider les personnages qu’il rencontre sur son chemin.

Une caractéristique marquante de « Tomba! 2 » est son approche non linéaire du gameplay, où les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs quêtes et objectifs à accomplir à leur propre rythme. Cela inclut la recherche d’objets spéciaux, la collecte de cartes d’événements pour débloquer de nouvelles zones et l’interaction avec une variété de personnages colorés qui offrent des missions secondaires et des récompenses.

Le jeu est salué pour son design artistique distinctif, sa musique enjouée et son atmosphère ludique qui capture l’esprit des jeux de plateforme classiques tout en ajoutant des éléments d’exploration et de résolution de puzzles. « Tomba! 2: The Evil Swine Return » reste un favori parmi les fans de jeux rétro pour sa créativité et son gameplay riche en aventures.