IRVINE, Calif. – 21 juin 2024 – Tu es maintenant branché sur les ondes underground venant directement de Tokyo-to ! Avec le DLC SEGA Pass, Super Monkey Ball Banana Rumble™️ va accueillir le graffeur renégat Beat à son effectif en tant que personnage jouable ! Super Monkey Ball Banana Rumble sort exclusivement sur la famille de systèmes Nintendo Switch le 25 juin 2024.

Prépare-toi à rouler au rythme du funk avec Beat tandis qu’il rejoint AiAi et ses amis dans leur quête pour trouver la Banane légendaire ! Doté de son style dévoilé lors des Game Awards 2023, Beat sera jouable en mode Aventure et Bataille, et disposera de ses propres caractéristiques pour l’aider dans les niveaux. De plus, et seulement pour Beat, toutes les bananes en jeu se transformeront en bombes aérosol pour rendre hommage à la franchise.

Les fans qui achètent l’Édition Deluxe numérique de Super Monkey Ball Banana Rumble sur le Nintendo eShop pour 69,99€ recevront l’édition standard du jeu ainsi que le SEGA Pass, qui inclut un total de six personnages jouables – Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Axel, et Beat, accompagnés de 15 objets de personnalisations bonus dans le style des personnages de SEGA.

Le SEGA Pass sera également disponible à l’achat séparément pour 24,99€, donc ceux qui choisiront l’Édition Deluxe numérique pourront faire des économies ! Des packs de personnages individuels seront également disponibles pour 4,99€ chacun. Tout le contenu sortira dans les mois à venir.

Super Monkey Ball Banana Rumble sort sur la famille de systèmes Nintendo Switch le 25 juin 2024.