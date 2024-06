L’une des annonces les plus surprenantes de la vitrine du Summer Game Fest a été la révélation du nouveau jeu Nintendo Switch sur LEGO Horizon Adventures. Bien qu’il ait fait l’objet d’une fuite précédemment, personne ne s’attendait à ce qu’il apparaisse sur la console de Nintendo. Pourtant, la grande franchise de PlayStation se croise désormais avec LEGO, et il sera bel et bien disponible sur Switch avant la fin de l’année.

Le directeur narratif de Guerrilla Games, James Windeler, a récemment été invité à s’exprimer sur cette annonce. En fin de compte, il semble que la décision de soutenir la Switch était de toucher plus de joueurs potentiels, y compris les familles et les jeunes joueurs. Windeler a également déclaré que l’équipe « a reçu un soutien très utile de la part de Nintendo ». Voici l’explication complète de Windeler concernant la présence de LEGO Horizon Adventures sur Switch, qui provient d’une récente interview de Famitsu :

Il était surprenant de voir Horizon, connu pour être une série first-party de Sony Interactive Entertainment, s’étendre également à la Switch. Y a-t-il eu des résistances à l’idée de proposer ce jeu sur un matériel concurrent ? Quel genre de discussions y a-t-il eu ?

Faire équipe avec Nintendo était une opportunité vraiment excitante et unique. Le fait que Nintendo accepte ce projet a été une expérience pleine d’humilité que nous avons prise au sérieux. L’un des principaux objectifs que nous nous sommes fixés pour ce jeu était d’élargir la portée d’Horizon auprès des joueurs. Nous voulions qu’un plus grand nombre de personnes se familiarisent avec nos jeux. Par exemple, vous pouvez vous asseoir sur le canapé et jouer avec votre femme, ou coopérer avec des fans hardcore d’Horizon à l’autre bout du monde. J’ai une nièce de 11 ans et une autre de 8 ans, mais comme tous les jeux que j’ai créés étaient destinés à un public plus âgé, je n’ai pas pu jouer avec elles. Lorsque nous avons pensé à créer un jeu familial auquel ces enfants pourraient également jouer, nous avons pensé que ce serait un excellent choix de le sortir sur la Nintendo Switch.

Était-ce la première fois que vous réalisiez un jeu pour la Switch ? Le développement a-t-il été difficile ?