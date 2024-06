Divers commentaires ont émergé à propos de Metroid Prime 4 : Beyond suite à sa présentation lors du Nintendo Direct d’hier. Les fans ont été visiblement surpris de découvrir que le jeu, toujours en développement, sortirait en 2025. De plus, beaucoup ont trouvé que le jeu était impressionnant, peut-être même trop pour les capacités de la Switch.

Cependant, il ne devrait pas y avoir de doute concernant la plateforme de Metroid Prime 4 : Beyond, puisque Nintendo a confirmé que le jeu était bien prévu pour la Switch. Cela n’exclut pas la possibilité d’une version pour une future console, mais selon les bandes-annonces et les communiqués de presse, Nintendo a clairement indiqué que Metroid Prime 4 : Beyond était destiné à la Switch. Malgré cela, la qualité des visuels a conduit certains à penser que Nintendo pouvait avoir une astuce sous la manche.

Pour clarifier la situation, IGN a consulté les experts techniques de Digital Foundry pour obtenir leur analyse. Bien que Nintendo ait le dernier mot, Digital Foundry pense également que Metroid Prime 4 : Beyond est bel et bien un jeu Switch. Selon eux, « tous les éléments indiquent que ce jeu fonctionne sur la Switch d’origine ». Leur conclusion se base sur une analyse approfondie de la bande-annonce et des diverses technologies observées.

Metroid Prime 4 : Beyond sera-t-il disponible sur le successeur de la Switch ? L’avenir nous le dira. Pour l’instant, les propriétaires de Switch peuvent se réjouir de savoir qu’ils pourront jouer à la prochaine aventure de Samus sans devoir investir dans une nouvelle console.