Nous en parlions justement dans notre précédent article à ce sujet, récemment annoncé lors du dernier Nintendo Direct, « Mario & Luigi : L’Épopée Fraternelle » marque le sixième épisode de la franchise RPG, et surtout le premier sans son développeur historique Alpha Dream, qui a fermé ses portes il y a quelques années.

Bien que Nintendo « refuse » de révéler le nom du nouveau développeur (une tendance courante ces derniers temps), il assure que plusieurs membres clés de l’équipe originale sont impliqués dans le projet. Cependant, cela n’éclaircit pas vraiment la situation, surtout sachant que Akira Otani (Producteur) et Yoshihiko Maekawa (Producteur Senior) sont des employés de Nintendo.

Toutefois, des rumeurs circulant en ligne suggèrent que le studio ILCA pourrait être en charge du développement. Cette hypothèse ne serait pas surprenante, puisque Bandai Namco, qui détient 51 % des parts d’ILCA, a exprimé son souhait de renforcer ses collaborations avec Nintendo. De plus, ILCA a déjà travaillé avec Nintendo sur les remakes de « Pokémon Diamant & Perle ». Il est également intéressant de noter que ces dernières années, le studio a recruté un tiers des anciens employés d’Alpha Dream.

Ainsi, « Mario & Luigi : L’Épopée Fraternelle » s’annonce prometteur, avec une équipe expérimentée et un développeur potentiellement bien familier avec l’univers de Nintendo.

I believe I now have *full* confirmation that ILCA is developing Mario & Luigi: Brothership.

UPDATE: Nintendo tells me that « some of the original developers who worked on the franchise are involved in the development of Mario & Luigi: Brothership. »

I’d asked who was making the new game, given M&L studio Alphadream’s 2019 bankruptcyhttps://t.co/xWjus2AjeV pic.twitter.com/M24FjBTiTB

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 22, 2024