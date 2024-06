Capcom a annoncé un nouveau cap dans les ventes de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin.

Suite à son récent lancement sur PlayStation 4, le jeu a dépassé les 2 millions d’unités vendues sur toutes les plateformes. Avant de franchir ce récent cap, les chiffres de vente étaient estimés à 1,9 million d’unités vendues en mars 2024. Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est sorti il y a près de 3 ans, en juillet 2021 sur la console hybride de Nintendo. Le premier jeu de la série RPG dérivée, Monster Hunter Stories, est également sorti récemment sur Nintendo Switch.

Le message de Capcom:

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est le deuxième jeu de rôle basé sur l’univers de la série Monster Hunter. Les joueurs y incarnent le protagoniste, petit-fils du légendaire Monster Rider Red, qui rencontre une Wyverienne nommée Ena avant de partir pour une grande aventure autour des Ailes de la Ruine. Des éléments propres aux RPG, tels qu’une nouvelle histoire captivante sur les Monster Riders, ont permis au titre d’être acclamé par un large éventail de joueurs et de dépasser les 2 millions d’unités vendues. De plus, le 14 juin, Capcom a porté Monster Hunter Stories, le premier titre de cette série de RPG, sur la génération actuelle de consoles, tout en sortant Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sur la PlayStation®4. Les deux titres sont également disponibles sous la forme d’un ensemble abordable afin de permettre à ceux qui n’ont pas encore joué à l’un ou l’autre des jeux de profiter des deux.

Par ailleurs, la série Monster Hunter fête cette année son 20e anniversaire. Capcom renforce donc la promotion de la série avec divers événements qui commémorent cette étape, y compris une tournée de quatre villes pour le Monster Hunter Orchestra Concert qui a commencé le 11 mai au Japon, ainsi que la Monster Hunter Grand Exhibition qui commence le 19 juillet à Tokyo, au cours de laquelle les visiteurs peuvent profiter d’attractions débordant de 20 ans d’histoire de la série.

Capcom reste fermement engagé à satisfaire les attentes de tous les utilisateurs en tirant parti de ses capacités de développement de jeux de premier plan afin de créer des expériences de jeu très divertissantes.