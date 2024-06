L’équipe de Boundary Break met parfois de côté son envie de découvrir ce qui se passe derrière la caméra dans divers jeux pour se concentrer sur les différences régionales entre certains de nos titres préférés. Cet intérêt a conduit à la création de la série Regional Break, dont le dernier épisode se penche sur un classique de Nintendo.

The Legend of Zelda : Majora’s Mask est sans doute l’un des volets les plus intrigants de la célèbre franchise, suscitant encore aujourd’hui de nombreux débats. Certains adorent tout ce que le jeu propose, tandis que d’autres trouvent certains thèmes trop sombres ou les mécanismes trop difficiles. Quoi qu’il en soit, des décennies après sa sortie, il continue de faire parler de lui. Dans l’épisode d’aujourd’hui de Region Break, nous explorons les différences dans l’expérience de Majora’s Mask selon la région où vous avez joué. Entre les versions nord-américaine et japonaise de Majora’s Mask, vous pourriez être surpris par ce qui a été coupé, modifié ou profondément changé !