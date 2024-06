THQ Nordic a dévoilé la date de sortie et de précommande d’Epic Mickey : Rebrushed. Selon un listing sur l’eShop, le jeu sera lancé le 23 septembre 2024. Vous pouvez le réserver pour bénéficier d’un accès anticipé de 24 heures et du Costume Pack, qui comprend Steamboat Willie, Brave Little Tailor et Football.

Ce magnifique remake envoie Mickey Mouse dans un voyage épique à travers Wasteland, un royaume de personnages Disney oubliés. En tant que Mickey, vous plongerez dans un monde fantastique et, armé de peinture et de diluant, vous façonnerez votre aventure et le destin de ce monde alternatif.

Chaque coup de pinceau magique est important ! Utilisez la peinture pour restaurer la beauté et l’harmonie ou le diluant pour modifier votre environnement et découvrir des secrets cachés. Vos choix influencent le destin de Mickey et changent l’issue de cette odyssée artistique. Deviendrez-vous le héros épique dont Wasteland a besoin ?

Rencontrez divers personnages emblématiques comme Oswald le lapin chanceux, la première création de Walt Disney, au cours de votre périple dans Wasteland. Collectionnez des pin’s Disney virtuels, relevez des défis créatifs et découvrez des secrets, tout en explorant des niveaux de plateforme classiques inspirés de films d’animation et de courts métrages.

Imaginé à l’origine par Warren Spector et réimaginé par Purple Lamp, Disney Epic Mickey : Rebrushed utilise des graphismes de pointe et des commandes améliorées pour redonner vie à un classique bien-aimé. Découvrez de nouvelles capacités de mouvement pour Mickey, telles que la course, le marteau-pilon et le sprint. L’histoire captivante du jeu en fait une aventure inoubliable pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus. Rejoignez Mickey Mouse et percez les mystères de Wasteland dans cet hommage à l’héritage de Disney.