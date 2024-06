IRVINE, Calif. – 25 juin 2024 – Les joueurs de Nintendo Switch peuvent rouler dans l’action et enchaîner les singeries dans Super Monkey Ball Banana Rumble, disponible dès maintenant ! Rejoignez AiAi et ses amis dans leur première aventure Super Monkey Ball depuis plus de 10 ans, un grand périple pour découvrir la Banane légendaire et se faire plein de nouveaux amis et ennemis en chemin.

Pour fêter la sortie de Banana Rumble, regardez cette bande-annonce animée dessinée à la main pour le jeu :

Faites la fête avec votre famille et vos amis en mode Combat, en mode local à 2 joueurs ou avec jusqu’à 16 joueurs en ligne prêts à en découdre. Le jeu inclut également le tout nouveau mode Aventure, où vous parcourrez 200 niveaux inédits en mode solo ou coopératif à 4 joueurs ! Personnalisez votre personnage avec tout un tas de vêtements, y compris des tenues, des chaussures, des accessoires, même des boules de singe pour avoir un maximum de style pendant que vous faites mordre la poussière à vos adversaires.

Informations sur les éditions du jeu disponibles à l’achat

Édition standard numérique (Prix conseillé : 49,99 €)

Jeu de base

Édition Deluxe numérique (Prix conseillé : 69,99 €)

Jeu de base

SEGA Pass Le SEGA Pass inclut 6 nouveaux personnages jouables qui seront ajoutés au jeu dans les mois à venir : Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Beat et Axel. De plus, le DLC contient 15 objets de personnalisation comprenant des costumes de Shadow the Hedgehog, NiGHTS, Gilius Thunderhead et Majima. Le SEGA Pass et les packs de personnages individuels seront également disponibles à l’achat séparément pour 24,99 € et 4,99 € chacun, donc les joueurs qui choisiront l’Édition Deluxe numérique pourront faire des économies !

Jeu de base SEGA Pass

Édition « Banane légendaire » physique (Prix conseillé : 49,99 €)

Jeu principal

Étui pour la boîte du jeu

Livret d’illustrations de 40 pages

Jaquette réversible

Ceux qui ont précommandé les éditions physiques ou numériques du jeu recevront également un costume de banane spécial comme objet de personnalisation en jeu ! Veuillez noter que les objets de personnalisation de personnage ne sont pas disponibles pour les personnages du SEGA Pass.

Un costume spécial pour les abonnés à la newsletter SEGA !

Il est encore temps pour les fans de saisir une offre unique ! Abonnez-vous aux e-mails de SEGA via le site officiel avant le 2 juillet 2024 pour recevoir un costume de shinobi spécial* ! Tout autour de l’île, on dit que cette tenue était autrefois portée par les ninjas d’élite du clan Oboro…

Des codes numériques pour le costume seront distribués aux abonnés de la newsletter par e-mail après la sortie du jeu le 25 juin.

* Le jeu Super Monkey Ball Banana Rumble (vendu séparément) est requis pour accéder au contenu en jeu. L’appareil Nintendo Switch doit disposer d’une connexion à Internet pour télécharger le contenu en jeu.