Luigi’s Mansion 2 HD arrive ce jeudi sur Nintendo Switch et grâce à VGC nous apprenons plus de détails.

Dès que Luigi’s Mansion 2 HD a été révélé, les fans se sont empressés de se demander quelle était l’équipe à l’origine de la refonte du jeu sur Nintendo Switch. Next Level, le développeur original de la version 3DS, allait-il s’occuper lui-même du projet, ou un autre studio était-il impliqué ? Grâce à un nouvel aperçu de VGC, nous savons maintenant que Tantalus Media est le studio avec lequel Nintendo a fait équipe pour donner vie à ce jeu.

Tantalus Media, souvent simplement appelé Tantalus, est un studio de développement de jeux vidéo australien fondé en 1994 par Andrew Bailey. Basé à Melbourne, le studio est connu pour ses portages et remasters de jeux sur différentes plateformes. Tantalus Media a commencé son parcours dans l’industrie du jeu vidéo en se spécialisant dans les adaptations et portages de jeux pour différentes plateformes. Cette expertise a permis au studio de se faire un nom en travaillant sur des titres populaires et en les adaptant à de nouveaux systèmes.

Au fil des années, Tantalus est devenu réputé pour ses portages et remasters de haute qualité. Parmi leurs travaux les plus notables, on peut citer :

The Legend of Zelda: Twilight Princess HD : Un remaster du classique de la GameCube et Wii, développé pour la Wii U en 2016.

: Un remaster du classique de la GameCube et Wii, développé pour la Wii U en 2016. Sonic Mania : Tantalus a travaillé sur la version Nintendo Switch de ce titre très acclamé.

: Tantalus a travaillé sur la version Nintendo Switch de ce titre très acclamé. Cities: Skylines : Portage du populaire jeu de gestion urbaine sur la Nintendo Switch.

: Portage du populaire jeu de gestion urbaine sur la Nintendo Switch. The Legend of Zelda : Skyward Sword HD : Un remaster du classique de la Wii, développé pour la Nintendo Switch.

Outre les portages, Tantalus a également développé ses propres jeux originaux. Un exemple notable est Pony Friends, une série de jeux de simulation équestre qui a connu un certain succès sur Nintendo DS et Wii.

De plus, quelques informations techniques sur Luigi’s Mansion 2 HD sont disponibles, notamment le framerate et la résolution. Digital Foundry a publié il y a peu de temps une nouvelle analyse de la nouvelle version du jeu sorti à la base sur 3DS. Bien qu’à première vue, le jeu semble simple, les graphismes ont été plus travaillés que ce à quoi on pouvait s’attendre au départ.

Voici la liste complète des détails juste ici :

Explorez un ensemble de manoirs mystérieux peuplés de spectres effrayants en résolvant des énigmes et en recherchant les éclats manquants de la Lune Noire. Aidez Luigi à maîtriser son fidèle Poltergust 5000 pour aspirer les fantômes, éclairer l’obscurité et découvrir des mystères dans Luigi’s Mansion 2 HD. Disponible le 27 juin 2024, uniquement sur Nintendo Switch.