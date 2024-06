Un leak a révélé les plans de localisation en anglais de NIS America pour The Legend of Heroes : Trails through Daybreak II en Occident. On avait pas trop de doutes sur le sujet, c’est désormais confirmé.

Sur les médias sociaux, Hansuke21 a trouvé un nouveau logo pour le jeu sur la PlayStation 5 après avoir réglé leur système sur l’anglais. Une version Nintendo Switch est également attendue.

L’annonce officielle de la sortie en anglais de The Legend of Heroes : Trails through Daybreak II en Occident devrait avoir lieu le 5 juillet. NIS America prévoit un panel pour le premier jeu à l’Anime Expo 2024 ce jour-là, et une révélation a été précédemment teasée.

The Legend of Heroes : Trails through Daybreak II (aussi connu sous le nom de « Kuro no Kiseki II: Crimson Sin » en japonais) est un jeu de rôle développé par Nihon Falcom. C’est le deuxième volet de la sous-série « Kuro no Kiseki » et fait partie de la longue franchise « The Legend of Heroes », particulièrement populaire pour ses intrigues riches et ses systèmes de combat complexes.

« Trails through Daybreak II » poursuit l’histoire de Van Arkride et de ses compagnons, se déroulant dans la République de Calvard. La série « Kuro no Kiseki » explore de nouvelles régions et thèmes, tout en continuant l’approfondissement de l’univers déjà bien établi de « The Legend of Heroes ». Le jeu se concentre sur des conflits politiques, des enquêtes et des mystères, tout en introduisant de nouveaux personnages et en développant ceux déjà connus.

Nihon Falcom continue de peaufiner les visuels de la série avec « Trails through Daybreak II », offrant des graphismes améliorés et des environnements détaillés. La musique, composée par la talentueuse équipe interne de Falcom Sound Team jdk, joue également un rôle important, renforçant l’ambiance et les émotions de l’histoire.