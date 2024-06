Suivez votre destin ou défiez-le dans Virgo Versus the Zodiac développé par Moonana Games.

Publié par Serenity Forge (Doki Doki Literature Club Plus !) et l’éditeur et distributeur indépendant espagnol Tesura Games. Ensemble, ils suivront les étapes du Zodiaque et sortiront Virgo Versus the Zodiac European Edition à l’automne 2024. Jetez un coup d’œil à la bande-annonce:

Description du jeu

Virgo Versus The Zodiac est un JRPG de science-fiction/fantasy mettant l’accent sur des personnages mémorables et des mécanismes de combat uniques dans lesquels vous incarnez un méchant obsédé.

Le jeu propose des combats traditionnels au tour par tour avec une exécution des mouvements en temps réel : bloquer, contrer et chronométrer soigneusement vos attaques ainsi que prédire les mouvements de vos ennemis est essentiel pour réussir votre quête cosmique.

Dans cette galaxie où chaque action signifie une réaction, vous incarnez Virgo, la Sainte Reine (souvent appelée Dreadful Queen par les hérétiques). Guidez la Vierge alors qu’elle s’embarque dans une quête cosmique tordue et impitoyable pour ramener l’âge d’or, une période de paix, de symétrie et d’équilibre – ou du moins c’est ce qu’elle pense. Apportez le chaos dans les royaumes du zodiaque et laissez une traînée de poussière d’étoiles sur votre chemin, tout cela pour aider les autres à se conformer à la vision du monde excessivement juste de la Vierge et à voir la lumière.

Un système de combat au tour par tour unique avec des actions chronométrées et des contre-attaques.

Pas de rencontres aléatoires : chaque combat est un défi unique conçu spécifiquement pour le joueur.

Un accent sur l’exploration et la découverte, avec de multiples fins.

Zodiac Memories : regardez derrière le voile pour explorer les histoires des Zodiacs !

Mode Boss Rush : affrontez tous les boss du jeu dans un gant qui mettra à l’épreuve votre maîtrise et vos capacités de combat.

Empruntez la route dangereuse et combattez les reptiles de l’espace dans un mini-jeu Shoot’em Up rempli d’action en option !

Et surtout : monter des alpagas !

Virgo Versus The Zodiac Standard Edition pour PlayStation 5 et Nintendo Switch comprend une feuille d’autocollants holographiques et une carte OST numérique.