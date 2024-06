Sept classiques de l’arcade, tels que X-MEN VS. STREET FIGHTER, MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes et bien plus, font leur retour sur Nintendo Switch. La collection réunit des personnages et des techniques emblématiques, ainsi que des améliorations supplémentaires comme des fonctionnalités en ligne*1, des modes entraînement, des matchs personnalisés, un mode spectateur, un musée, un lecteur de musique, des options d’affichage, ou encore la possibilité de déchaîner des attaques spéciales avec un seul bouton pour ne citer que quelques exemples. La collection inclut également la version arcade du beat-’em-up THE PUNISHER. MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection : Arcade Classics fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.

Bien qu’on n’ait pas encore de date de sortie pour ce jeu, on apprend aujourd’hui une bonne nouvelle. Mais commençons par la mauvaise : comme très très très très très (trop) souvent, Capcom ne sortira pas de version physique en Europe… Il faudra comme souvent se tourner vers l’import.

Et c’est là qu’intervient notre bonne nouvelle du jour. Plusieurs boutiques de jeux vidéo outre-atlantique confirment que la version physique de Marvel vs Capcom Fighting Collection : Arcade Classics comprendra tous les jeux sur cartouche/disque, ce qui signifie qu’aucun téléchargement supplémentaire n’est nécessaire.

Il s’agit d’un événement majeur, car des titres très appréciés comme Marvel vs. Capcom 2 ont longtemps été indisponibles officiellement, leurs copies numériques ayant été retirées des rayons des magasins. Ces jeux étant désormais entièrement conservés sur cartouche, ils pourront être joués physiquement, quel que soit le sort réservé aux boutiques numériques. Marvel vs Capcom Fighting Collection : Arcade Classics sortira dans le courant de l’année. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la date de sortie.