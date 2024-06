D’autres informations concernant les Championnats de Pokémon UNITE 2025 et leur place dans l’ensemble des Championnats Pokémon 2025 seront communiquées après les Championnats du Monde 2024 en août.

Changements concernant les qualifications aux Championnats du Monde

Le système de qualification pour les Championnats du Monde change pour la saison 2025. En 2025, un nombre fixe de joueurs et joueuses pour chaque région de classement, catégorie d’âge et jeu gagneront une invitation aux Championnats du Monde en fonction du classement par les Championship Points. Ce changement s’applique aux personnes jouant au JCC Pokémon, au jeu vidéo Pokémon et à Pokémon GO. Récemment, les invitations étaient envoyées aux personnes ayant accumulé un nombre de CP supérieur ou égal à un seuil fixe de CP.

Outre les personnes qui se seront qualifiées grâce à leurs Championship Points, les meilleurs joueurs et joueuses des évènements majeurs gagneront des invitations automatiques aux Championnats du Monde Pokémon. Les Championnes et Champions Régionaux et Spéciaux recevront une invitation, ainsi que les quatre meilleurs finalistes de chacun des Championnats Internationaux. Les invitations reçues de cette façon ne compteront pas dans le total des invitations attribuées à chaque région de classement des personnes concernées.

Avec la croissance continuelle des Championnats Pokémon, ce changement apportera plusieurs bénéfices sur le long terme. En particulier, il permettra d’équilibrer les qualifications sur toutes les régions de classement afin d’entretenir la diversité au sein de la compétition, de garantir que nous puissions offrir la meilleure expérience possible aux compétiteurs et compétitrices et de mieux soutenir la croissance des Championnats Pokémon dans leur ensemble.

Nous avons également hâte de partager plus d’informations sur le programme de récompenses saisonnières en Championship Points pour les Dresseurs et Dresseuses fortement impliqués dans le programme Play! Pokémon. Ces récompenses auront un fonctionnement similaire à celui du seuil de CP fixe de ces dernières années.

Invitations pour les Championnats du JCC Pokémon

Catégorie d’âge Junior Senior Master États-Unis et Canada 75 100 125 Europe 75 100 125 Amérique latine 50 50 100 Océanie 10 10 20 Moyen-Orient et Afrique du Sud 5 5 10

Invitations pour les Championnats du Jeu Vidéo (JV) Pokémon et de Pokémon GO

JV Pokémon Pokémon GO Catégorie d’âge JR SR MA États-Unis et Canada 20 20 75 75 Europe 20 20 75 50 Amérique latine 15 15 50 50 Océanie 10 10 20 10 Moyen-Orient et Afrique du Sud – – – –

Conjointement au niveau système de qualification aux Championnats du Monde, les tableaux de CP ont été réalignés pour une meilleure égalité entre les jeux. Les limites aux meilleurs résultats, paliers et récompenses ont été mis à jour pour plus de clarté. Le tableau ci-dessous récapitule les CP pour les joueurs et joueuses du JCC Pokémon, du JV Pokémon et de Pokémon GO.

Championship Points 2025 : Défi de Ligue et Défi global

Classement LIGUE Défi global du JV Défi Coupe Limite → 4 4 3 Palier (nombre de participants) 1 0 15 50 170 2 4 12 40 160 3 – 4 8 10 32 150 5 – 8 17 8 25 140 9 – 16 33 6 20 130 17 – 32 65 4 16 120 33 – 64 129 13 80 65 – 128 257 65 129 – 256 513 50 257 – 512 1025 35 513 – 1024 2049 20

Championship Points 2025 : évènements de Championnats

Classement CHAMPIONNATS Régionaux et Spéciaux Internationaux Limite → 6 Palier (nombre de participants) 1 0 350 750 2 4 325 700 3 – 4 8 300 650 5 – 8 17 280 600 9 – 16 33 160 400 17 – 32 65 125 350 33 – 64 129 100 250 65 – 128 257 80 150 129 – 256 513 60 120 257 – 512 1025 40 80 513 – 1024 2049 20 40

Noms des évènements des Championnats du Jeu Vidéo Pokémon

Avis aux joueurs et joueuses du JV Pokémon : deux types de compétitions au niveau des magasins changent de nom. Les Midseason Showdowns s’appellent désormais Coupes de Ligue du Jeu Vidéo, et les tournois de Premier Défi deviennent les Défis de Ligue du Jeu Vidéo. Ce changement de nom permet un meilleur alignement avec les évènements équivalents du JCC Pokémon et de Pokémon GO.

Récompenses en boosters et en sommes d’argent

Les joueurs et joueuses recevront des boosters du JCC Pokémon pour avoir participé aux compétitions des Championnats du JCC Pokémon, du Jeu Vidéo Pokémon et de Pokémon GO. Le nombre de boosters reçus dépend du classement individuel, ainsi que du nombre de personnes ayant participé à l’évènement. Ce type de récompenses basées sur la participation à l’évènement est soumis à un palier de participation.

Les paliers de récompenses en boosters seront plus favorables pour la saison 2025 pour la majorité des évènements des Championnats. Voici la répartition des récompenses en boosters :

Joueurs et joueuses par catégorie Classement <33 33 – 64 65 – 128 129 – 256 257 – 512 513 – 1024 1025 – 2048 2049 et plus 1 108 108 108 108 108 108 108 108 2 72 108 108 108 108 108 108 108 3 – 4 36 72 72 108 108 108 108 108 5 – 8 18 36 36 72 108 108 108 108 9 – 16 9 18 36 36 72 72 72 108 17 – 32 18 18 72 72 72 72 33 – 64 9 36 36 36 36 65 – 128 18 18 36 36 129 – 256 9 18 18 257 – 512 9

Des récompenses monétaires sont aussi attribuées lors des Championnats Régionaux, Internationaux et Mondiaux. Ces récompenses ont été substantiellement augmentées l’année dernière, et nous maintenons ces montants pour la saison des Championnats 2025.

Le format des récompenses dépend de l’âge de l’attributaire.

18 ans et plus

Prix de 5 000 USD ou plus : choix entre une bourse d’études et une somme d’argent.

Prix de moins de 5 000 USD : somme d’argent.

Moins de 18 ans

Prix de 5 000 USD ou plus : choix entre une bourse d’études et une carte Visa® Pokémon prépayée.

Prix de moins de 5 000 USD : carte Visa® Pokémon prépayée.

Les récompenses et leur distribution peuvent changer. Sauf autre indication, toutes les récompenses sont en dollars américains et sont soumises aux taxes en vigueur. Il incombe aux personnes ayant reçu une récompense de consulter un professionnel au sujet de leurs obligations fiscales.

Récompenses monétaires du JCC Pokémon

Championnats Régionaux Classement Catégories junior

et senior Catégorie master 1 2 500 USD 10 000 USD 2 2 000 USD 7 000 USD 3 – 4 1 000 USD 5 000 USD 5 – 8 750 USD 3 000 USD 9 – 16 – 2 000 USD 17 – 32 – 1 000 USD 33 – 64 – –

Championnats Internationaux Classement Catégories junior

et senior Catégorie master 1 7 000 USD 25 000 USD 2 5 000 USD 15 000 USD 3 – 4 3 000 USD 10 000 USD 5 – 8 2 000 USD 7 000 USD 9 – 16 1 000 USD 5 000 USD 17 – 32 750 USD 3 000 USD 33 – 64 – 2 000 USD

Championnats du Monde Classement Toutes catégories d’âge 1 50 000 USD 2 30 000 USD 3 – 4 20 000 USD 5 – 8 15 000 USD 9 – 16 10 000 USD 17 – 32 5 000 USD

Récompenses monétaires du JV Pokémon

Championnats Régionaux Classement Catégories junior

et senior Catégorie master 1 1 000 USD 6 000 USD 2 750 USD 4 000 USD 3 – 4 500 USD 2 000 USD 5 – 8 – 1 000 USD 9 – 16 – 750 USD

Championnats Internationaux Classement Catégories junior

et senior Catégorie master 1 5 000 USD 15 000 USD 2 3 000 USD 10 000 USD 3 – 4 2 000 USD 7 000 USD 5 – 8 1 000 USD 5 000 USD 9 – 16 – 3 000 USD 17 – 32 – 2 000 USD

Championnats du Monde Classement Toutes catégories d’âge 1 30 000 USD 2 20 000 USD 3 – 4 15 000 USD 5 – 8 10 000 USD 9 – 16 5 000 USD

Récompenses monétaires de Pokémon GO

Classement Championnats Régionaux Championnats Internationaux Championnats du Monde 1 2 500 USD 5 000 USD 20 000 USD 2 2 000 USD 3 000 USD 15 000 USD 3 1 500 USD 2 000 USD 13 000 USD 4 1 200 USD 1 500 USD 12 000 USD 5 (ex æquo) 1 000 USD 1 200 USD 9 000 USD 7 (ex æquo) 750 USD 1 000 USD 5 000 USD 9 (ex æquo) – 800 USD 2 000 USD 13 (ex æquo) – 600 USD 1 000 USD 17 (ex æquo) – 500 USD – 25 (ex æquo) – 400 USD –

Les récompenses et produits sont susceptibles d’être modifiés et des articles similaires pourraient être fournis en cas de rupture de stock imprévue.

Changements concernant les récompenses en aides au voyage

Nous modifions également les récompenses en aides au voyage pour les joueurs et joueuses qualifiées de la saison 2025. Nous étendons le programme de récompenses de voyage aux concurrentes et concurrents de Pokémon GO. Par ailleurs, nous avons ajouté de nouveaux niveaux de récompenses pour les joueurs et joueuses du JCC Pokémon, du Jeu Vidéo Pokémon et de Pokémon GO, qui offrent une inscription prioritaire aux personnes les mieux classées. L’inscription prioritaire faisait déjà partie des bénéfices d’allocation et d’indemnité de voyage, et sera maintenue pour ces niveaux de récompenses.

JCC Championnats du Jeu Vidéo GO Hors région Dans la région Hors région Dans la région Hors région Dans la région 1ʳᵉ à 4ᵉ place 3 500 USD (18+) 2 000 USD (18+) 3 500 USD (18+) 2 000 USD (18+) 3 500 USD (18+) 2 000 USD (18+) 5 000 USD (<18) 2 500 USD (<18) 5 000 USD (<18) 2 500 USD (<18) 5 000 USD (<18) 2 500 USD (<18) 5ᵉ à 8ᵉ place 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD Inscription prioritaire Inscription prioritaire 9ᵉ à 16ᵉ place 1 000 USD 1 000 USD Inscription prioritaire Inscription prioritaire Inscription prioritaire Inscription prioritaire 17ᵉ à 32ᵉ place Inscription prioritaire Inscription prioritaire

Les joueurs et joueuses du JCC et du JV peuvent remporter des récompenses en aides au voyage pour les Championnats Internationaux en fonction de leur performance et des Championship Points qu’ils auront remportés dans leur région de classement pendant les périodes de qualification distinctes. Les personnes des régions Russie, Moyen-Orient et Afrique du Sud ne sont pas éligibles à recevoir des allocations ou indemnités de voyage ni des inscriptions prioritaires.

Pour éviter les délais dans l’attribution de leurs allocations de voyage, les joueurs et joueuses doivent s’assurer que les informations de leur compte Play! Pokémon sont exactes. Les joueurs et joueuses sont responsables de la réservation de leur hôtel et de leur voyage.

Modification du format suisse et du Top Cut

Comme pour les Championnats du Monde 2024, des ajustements dans le format de tournoi et la méthode de détermination des personnes progressant vers le Top Cut continueront d’être effectués pendant tout le reste de la saison des Championnats 2025.

Pour les Championnats Spéciaux, les Championnats Régionaux, les Championnats Internationaux et les Championnats du Monde, les tournois du JCC Pokémon et du Jeu vidéo Pokémon suivront le format plus traditionnel des rondes suisses avec une ronde supplémentaire, au lieu du format suisse modifié utilisé lors des saisons les plus récentes.

Nombre de participantes et participants Total de rondes suisses Rondes suisses – 1ʳᵉ journée Seuil de points de match pour la 2ᵉ journée Rondes suisses – 2ᵉ journée 33 – 64 7 7 s.o. 0 65 – 128 8 6 12 2 129 – 256 9 7 15 2 257 – 512 10 8 18 2 513 – 1024 11 8 18 3 1025 – 2048 12 8 18 4 2049 – 4096 13 9 21 4 4097 – 8192 14 9 21 5

La répartition des rondes suisses pour les tournois ayant moins de 33 participantes et participants sera détaillée ultérieurement.

Une fois toutes les rondes suisses terminées, les 8 meilleurs concurrents et concurrentes et tous ceux et celles ayant le nombre de points de match correspondant à la 8ᵉ place (dans la limite de 32 personnes) passeront à un tableau Top Cut asymétrique à élimination directe pour déterminer le gagnant ou la gagnante de l’évènement.

Globalement, ce changement du format suisse permettra de simplifier les journées de tournois afin d’améliorer le déroulement de l’évènement et de soulager la potentielle fatigue quotidienne. Au niveau du Top Cut, ce changement offre aux concurrentes et concurrents un moyen de mieux progresser dans un tournoi en fonction de leurs aptitudes tout en réduisant les facteurs partiellement hors de leur contrôle, comme le pourcentage de victoires de l’adversaire.

Compétitions à domicile

Davantage de tournois en ligne sont à venir pendant la saison 2025, offrant ainsi plus d’occasions de progression vers une invitation aux Championnats du Monde Pokémon. Les personnes qui jouent à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet peuvent s’attendre à un plus grand nombre d’évènements de Défis globaux tout au long de la saison.

Pour Pokémon UNITE, la progression vers les Championnats du Monde continuera d’être soutenue au moyen de tournois en ligne. De plus amples informations seront annoncées en même temps que le reste des informations concernant les Championnats de Pokémon UNITE.

Championnats Régionaux et Championnats Spéciaux

Tous les Championnats Régionaux et Championnats Spéciaux incluront le JCC Pokémonles jeux vidéo Pokémon et Pokémon GO.

Les évènements principaux des Championnats Régionaux se dérouleront le samedi et le dimanche. Les évènements ouverts le vendredi offrent des compétitions mineures et des évènements annexes ce même jour.

Les Championnats Spéciaux attribuent le même nombre de Championship Points que les Championnats Régionaux, mais toutes les autres récompenses sont à la discrétion des organisateurs. Les Championnats Spéciaux sont indiqués en vert dans le calendrier ci-dessous.

Le calendrier des évènements sera mis à jour au fur et à mesure que d’autres évènements seront annoncés.

Calendrier des Championnats Régionaux et des Championnats Spéciaux

Date Lieu Adresse 13 – 15 sept. 2024 Baltimore Convention Center 1 W Pratt St

Baltimore, MD 21201

États-Unis 28 et 29 sept. 2024 Westfalenhallen Rheinlanddamm 200

44139 Dortmund

Allemagne 28 et 29 sept. 2024 Centro de Convenções e Exposições Expoville R. XV de Novembro

4315 – Glória

Joinville – SC, 89216-201

Brésil 5 et 6 oct. 2024 Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Lima, Perú Av. Giuseppe Garibaldi 396

Jesús María

15072

Lima

Pérou 11 – 13 oct. 2024 Kentucky International Convention Center 221 S 4th St

Louisville, KY 40202

États-Unis 19 et 20 oct. 2024 Lille Grand Palais 1 Bd des Cités Unies

59777 Lille

France 2 et 3 nov. 2024 Amberexpo Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

Pologne 9 et 10 nov. 2024 Centro Vasco – Salon Basaldua Av. Belgrano 1144

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentine 22 et 24 nov. 2024 SAFE Convention Center 1401 K St

Sacramento, CA 95814

États-Unis 30 nov. et 1ᵉʳ déc. 2024 Messe Stuttgart Messepiazza 1

70629 Stuttgart

Allemagne 7 et 8 déc. 2024 Radisson Bogotá Metrotel 74 St 13-27

Localidad de Chapinero

Bogotá

Colombie 13 – 15 déc. 2024 Metro Toronto Convention Centre 255 Front St W

Toronto, ON M5V 2W6

Canada

Les dates, les lieux et les formats sont sujets à changement. Consultez régulièrement les nouvelles annonces de Championnats Régionaux et de Championnats Spéciaux supplémentaires.

Calendrier des Championnats Internationaux

Les Championnats Internationaux retrouvent leurs villes d’accueil de la saison 2024. Les Championnats Internationaux d’Amérique latine se tiendront à nouveau à São Paulo, au Brésil, au mois de novembre 2024. Londres accueillera ensuite les Championnats Internationaux d’Europe en février 2025, avec quelques mois d’avance par rapport au calendrier des saisons récentes. Quant aux Championnats Internationaux d’Amérique du Nord, ils auront encore lieu à La Nouvelle-Orléans au mois de juin 2025.

Les fans prévoyant de se rendre à La Nouvelle-Orléans pour les Championnats Internationaux d’Amérique du Nord 2025 pourront profiter d’un avantage spécial : des tarifs réduits vous sont proposés dans les hôtels proches du lieu de l’évènement et vous prenez de l’avance dans la planification des compétitions de l’année prochaine ! Nous partagerons de plus amples informations sur ce sujet ultérieurement pour faciliter les réservations de transports.

Dates et lieux des Championnats Internationaux

Évènement Date Lieu Adresse Championnats Internationaux d’Amérique latine 15 – 17 nov. 2024 Expo Center Norte – Pavilhão Azul José Bernardo Pinto Street

333 – Vila Guilherme

São Paulo – SP

02055-000

Brésil Championnats Internationaux d’Europe 21 – 23 fév. 2025 ExCeL Center London 1 Western Gateway

London E16 1XL

Royaume-Uni Championnats Internationaux d’Amérique du Nord 13 – 15 juin 2025 Ernest N. Morial Convention Center 900 Convention Center Blvd

New Orleans, LA 70130

États-Unis

Le programme Play! Pokémon a à cœur d’offrir la meilleure expérience possible aux concurrentes et concurrents ainsi qu’aux fans de Pokémon. Nous attendons avec enthousiasme la saison 2025 des Championnats et avons hâte de travailler avec notre communauté mondiale au fil de l’évolution continuelle de notre programme dans les prochaines années.

Bien d’autres nouvelles passionnantes sur les Championnats sont à venir, notamment des informations sur les Championnats de Pokémon UNITE, des évènements annexes centrés sur la communauté, ainsi que le reste des Championnats Régionaux et Championnats Spéciaux de la saison 2025. Vous en saurez plus après les Championnats du Monde 2024 !