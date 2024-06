Le classement des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 17 au 23 juin 2024, publié par Famitsu, révèle quelques surprises et des tendances intéressantes dans le paysage vidéoludique nippon.

En tête cette semaine, nous avons l’édition « Shadow of the Erdtree » d’Elden Ring sur PS5, avec un impressionnant 24 012 exemplaires vendus dès sa première semaine. En deuxième position, « Shin Megami Tensei V: Vengeance » continue de captiver les joueurs, malgré une baisse de 77% par rapport à la semaine précédente, avec 7 303 copies vendues cette semaine, portant le total à 39 191 exemplaires. Le remake de « Paper Mario: The Thousand-Year Door » reste populaire, se maintenant en troisième position avec 7 189 unités vendues cette semaine et un total impressionnant de 186 685 exemplaires depuis son lancement.

Toujours dans le top 5, « Mario Kart 8 Deluxe » prouve sa longévité avec 6 179 exemplaires vendus cette semaine, portant son total à un impressionnant 5 876 739 copies vendues depuis sa sortie en 2017. « Animal Crossing: New Horizons » reste une valeur sûre avec 6 103 ventes cette semaine, pour un total colossal de 7 806 813 exemplaires vendus depuis son lancement en 2020. En septième position, une nouvelle entrée avec « Radiant Silvergun », un classique des jeux de tir réédité par SuperDeluxe Games, qui a vendu 5 455 copies lors de sa première semaine. « Minecraft » continue de figurer dans le classement avec 4 625 exemplaires vendus, démontrant sa popularité persistante avec un total de 3 548 971 copies depuis son arrivée sur Switch.

« Monster Hunter Stories » se place en neuvième position avec 4 213 unités vendues cette semaine, cumulant 14 429 ventes depuis son lancement récent, malgré une baisse de 59%.

01./00. [PS5] Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition <Elden Ring \ Elden Ring: Shadow of the Erdtree> # <RPG> (From Software) {2024.06.21} (¥8.200) – 24.012 / NEW

02./01. [NSW] Shin Megami Tensei V: Vengeance <RPG> (Atlus) {2024.06.14} (¥8.980) – 7.303 / 39.191 (-77%)

03./03. [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door <RPG> (Nintendo) {2024.05.23} (¥5.980) – 7.189 / 186.685 (-33%)

04./00. [PS4] Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition <Elden Ring \ Elden Ring: Shadow of the Erdtree> # <RPG> (From Software) {2024.06.21} (¥8.200) – 7.008 / NEW

05./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 6.179 / 5.876.739 (-5%)

06./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 6.103 / 7.806.813 (-22%)

07./00. [NSW] Radiant Silvergun # <STG> (SuperDeluxe Games) {2024.06.20} (¥4.527) – 5.455 / NEW

08./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 4.625 / 3.548.971 (-5%)

09./04. [NSW] Monster Hunter Stories <RPG> (Capcom) {2024.06.14} (¥2.990) – 4.213 / 14.429 (-59%)

10./00. [NSW] Ghost Horror ADV Series Complete Collection {Death Mark \ Spirit Hunter: NG \ Spirit Hunter: Death Mark II} <ADV> (Experience) {2024.06.20} (¥4.800) – 3.524 / NEW



HARDWARE

La famille des consoles Nintendo Switch reste en tête des ventes avec un total de 38 205 unités vendues cette semaine. Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur à celui de la semaine précédente (38 515 unités), la Switch continue de dominer le marché avec une large avance. La version OLED reste la plus populaire, avec 26 476 unités vendues, soulignant la préférence des consommateurs pour les modèles à écran amélioré. Depuis le début de l’année, la Switch a vendu 1 344 128 unités, bien que ce soit en baisse par rapport aux 1 942 366 unités de l’année précédente.

Les ventes des consoles Xbox Series (X et S combinées) restent modestes, avec seulement 958 unités vendues cette semaine. La Xbox Series X, avec 771 unités, surpasse la Series S, qui a vendu 187 unités. Les ventes cumulées depuis le début de l’année atteignent 58 746 unités, en baisse par rapport aux 71 353 unités de l’année précédente. Cela porte le total des ventes à 598 853 unités depuis leur lancement.

La PlayStation 5 se maintient en deuxième position avec 22 830 unités vendues cette semaine, quasiment stable par rapport aux 22 882 unités de la semaine précédente. La version standard de la PS5 représente la majorité des ventes avec 19 661 unités, tandis que la version Digital Edition se vend à 3 169 unités. Depuis le début de l’année, la PS5 a accumulé 763 992 ventes, une baisse notable par rapport à l’année précédente, mais elle continue de montrer une forte présence sur le marché avec un total de 5 728 849 unités vendues depuis son lancement. La PlayStation 4, bien qu’en fin de vie, continue de se vendre avec 292 unités cette semaine, une légère augmentation par rapport aux 179 unités de la semaine précédente. Bien que les ventes annuelles soient en baisse (11 706 unités cette année contre 37 331 l’année précédente), la PS4 a un total impressionnant de 9 502 765 unités vendues depuis son lancement.