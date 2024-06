Nouveau trailer pour le nouveau jeu de stratégie de Nippon Ichi Software, dévoilé lors du Nintendo Direct de juin 2024 !

NIS America est fier d’annoncer Phantom Brave: The Lost Hero, qui sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur PC via Steam courant 2025 ! La version Steam arrivera plus tard, également en 2025. Découvrez l’histoire d’une jeune fille et de son lien avec les fantômes dans ce J-RPG stratégique haut en couleur.

Les sous-titres seront disponibles en anglais et en français, avec un audio en japonais ainsi qu’en anglais.

Dans Phantom Brave: The Lost Hero, suivez Marona, une jeune fille possédant la capacité de parler aux Phantoms, embarquant sur les océans du monde d’Ivoire pour offrir son aide à ceux dans le besoin. Mais lorsque qu’un bateau fantôme et sa flotte d’esprits l’attaque, c’est à Marona et sa nouvelle amie Abricot de rassembler l’équipage légendaire ayant autrefois vaincu ces pirates fantômes.

Recrutez des Phantoms, liez leurs âmes à des objets, combinez-les à des gadgets et fusionnez-les même avec Marona pour déclencher des attaques dévastatrices, et même faire couler une flotte de naufragés !

Caractéristiques :

Phantom Brave: The Lost Hero est un jeu RPG stratégique qui sort des sentiers battus et permet une liberté de mouvements totale sur la carte. Invoquez vos équipiers Phantoms en combinant leurs âmes à de divers objets présents sur le terrain.

Les Phantoms peuvent également se gadgétocombiner avec des objets spéciaux aux mouvements limités mais capables de lancer des attaques dévastatrices. Marona peut aussi se fantôcombiner avec ses alliés pour transformer son apparence et avoir accès à de nouvelles capacités. Le déroulement de la bataille dépendra uniquement de vous !

Créez des personnages à partir de 51 unités différents et formez la puissance ultime en combinant la montée en niveau, la recherche d’objets rares et les défis dans des donjons aléatoires. Les possibilités de personnalisation sont infinies !

Informations :

Sortie : 2025

2025 Plateformes : Nintendo Switch™, PS4, PS5 et Steam

Nintendo Switch™, PS4, PS5 et Steam Genre : J-RPG stratégique

J-RPG stratégique Joueur(s) : 1

1 Sous-titres : Français, Anglais

Français, Anglais Voix : Japonais/Anglais

Japonais/Anglais PEGI : En attente

: En attente Développeur : Nippon Ichi Software, Inc.

Réductions à durée limitée :

Découvrez les origines des aventures de Marona et Ash dans le monde d’Ivoire ! Pour célébrer de l’annonce de Phantom Brave: The Lost Hero, Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered est actuellement disponible à la vente dans le pack Prinny Presents NIS Classics Volume 1 : Phantom Brave : The Hermuda Triangle Remastered / Soul Nomad & the World Eaters sur le Nintendo eShop. Obtenez ces deux RPG stratégiques iconiques pour seulement 9,99€ et ce, jusqu’au 7 juillet 2024 !